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Раздел: Мир  
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Ошибка пилота: в Индии пострадали десятки пассажиров самолета

Ошибка пилота: в Индии пострадали десятки пассажиров самолетаВ результате профессиональной небрежности экипажа Jet Airways более тридцати пассажирам понадобилась помощь медиков

В результате профессиональной небрежности экипажа Jet Airways пострадали более тридцати пассажиров авиакомпании, летевшие из индийского Мумбаи в Джайпур, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Сразу же после взлета в салоне настолько упало давление, что сработала автоматическая система выброса кислородных масок, и пилот был вынужден вернуть самолет в аэропорт.

Кроме того, многим пассажирам стало плохо – одни жаловались на головные боли, а у других началось кровотечение кровь из ушей и носа. После приземления 30 из 166 пассажиров понадобилась госпитализация.

Как оказалось позже, после набора высоты, пилот забыл включить систему поддержания давления в салоне.

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По данному факту начато расследование, до окончания которого было решено отстранить весь экипаж от работы.
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 Теги: Индия, самолет

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Сегодня, 19:15 » Автор: Татьяна Ларина
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