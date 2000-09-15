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В Техасе 73-летняя старушка убила огромного аллигатора

В Техасе 73-летняя старушка убила огромного аллигатораТехасская бабушка-мэр застрелила трехметрового аллигатора, который съел ее лошадь

Бабушка застрелила трехметрового аллигатора на своем ранчо в Техасе из-за того что тот, вероятно, съел ее любимого коня, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

Джуди Кокран из мощной винтовки застрелила рептилию весом 580 фунтов (263 кг) и более 3,5 м длиной в пруду на территории своего ранчо в городке Гудрич.

Зять Джуди заманил рептилию, используя енота в качестве приманки, после чего госпожа Кокран, которую внуки прозвали "Нана", убила ее одним выстрелом.

"Не шути с Наной", - заявила она.

"Мы считаем, что это аллигатор, который несколько лет назад съел одного из наших миниатюрных лошадей", - сообщила она позже местным СМИ.

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Кокран, которая является новоизбранным мэром в соседнем городе Ливингстоне, теперь планирует сделать ботинки из кожи аллигатора, а его голову поставить в своем офисе после того, как животное доставили к местному таксодермисту.
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 Теги: Техас, аллигатор

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Сегодня, 22:26 » Автор: Татьяна Ларина
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