Раздел: Мир
В Техасе 73-летняя старушка убила огромного аллигатора
Техасская бабушка-мэр застрелила трехметрового аллигатора, который съел ее лошадь
Бабушка застрелила трехметрового аллигатора на своем ранчо в Техасе из-за того что тот, вероятно, съел ее любимого коня, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
Джуди Кокран из мощной винтовки застрелила рептилию весом 580 фунтов (263 кг) и более 3,5 м длиной в пруду на территории своего ранчо в городке Гудрич.
Зять Джуди заманил рептилию, используя енота в качестве приманки, после чего госпожа Кокран, которую внуки прозвали "Нана", убила ее одним выстрелом.
"Не шути с Наной", - заявила она.
"Мы считаем, что это аллигатор, который несколько лет назад съел одного из наших миниатюрных лошадей", - сообщила она позже местным СМИ.
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Кокран, которая является новоизбранным мэром в соседнем городе Ливингстоне, теперь планирует сделать ботинки из кожи аллигатора, а его голову поставить в своем офисе после того, как животное доставили к местному таксодермисту.
Бабушка застрелила трехметрового аллигатора на своем ранчо в Техасе из-за того что тот, вероятно, съел ее любимого коня, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
Джуди Кокран из мощной винтовки застрелила рептилию весом 580 фунтов (263 кг) и более 3,5 м длиной в пруду на территории своего ранчо в городке Гудрич.
Зять Джуди заманил рептилию, используя енота в качестве приманки, после чего госпожа Кокран, которую внуки прозвали "Нана", убила ее одним выстрелом.
"Не шути с Наной", - заявила она.
"Мы считаем, что это аллигатор, который несколько лет назад съел одного из наших миниатюрных лошадей", - сообщила она позже местным СМИ.
Читайте также: В США убили самого крупного аллигатора в мире
Кокран, которая является новоизбранным мэром в соседнем городе Ливингстоне, теперь планирует сделать ботинки из кожи аллигатора, а его голову поставить в своем офисе после того, как животное доставили к местному таксодермисту.
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