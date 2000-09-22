Раздел: Мир
В Саудовской Аравии женщине впервые разрешили вести новости на государственном ТВ
Появление ведущей на гостелевидении стало знаковым событием в новой истории консервативного королевства
В Саудовской Аравии женщина впервые в истории страны стала телеведущей выпуска новостей на государственном телевидении, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Как сообщает Daily Mail, журналистка Виам Аль-Дахил вместе с коллегой-мужчиной начала вести вечерний информационный блок новостей на телеканале Al Saudiya.
В материале отмечается, что появление ведущей на гостелевидении стало знаковым событием в новой истории консервативного королевства.
Виам Аль-Дахил ранее работала корреспондентом телеканала CNBC Arabia и была ведущей новостного канала Al-Arab.
Телеканал Al Saudiya находится в ведении Министерства культуры и информации Саудовской Аравии.
В июне в Саудовской Аравии женщинам разрешили водить машину. В стране открывают новые автошколы для женщин: сейчас такие планируются в пяти городах. Преподают там женщины инструкторы из-за рубежа. Ведь среди саудиток пока – официально – преподавательниц нет.
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Напомним, с 2018 года власти Саудовской Аравии разрешили женщинам посещать рестораны, кинотеатры и спортивные стадионы наравне с мужчинами. Для женщин будут открыты специальные сектора на стадионах.
В Саудовской Аравии женщина впервые в истории страны стала телеведущей выпуска новостей на государственном телевидении, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Как сообщает Daily Mail, журналистка Виам Аль-Дахил вместе с коллегой-мужчиной начала вести вечерний информационный блок новостей на телеканале Al Saudiya.
В материале отмечается, что появление ведущей на гостелевидении стало знаковым событием в новой истории консервативного королевства.
Виам Аль-Дахил ранее работала корреспондентом телеканала CNBC Arabia и была ведущей новостного канала Al-Arab.
Телеканал Al Saudiya находится в ведении Министерства культуры и информации Саудовской Аравии.
В июне в Саудовской Аравии женщинам разрешили водить машину. В стране открывают новые автошколы для женщин: сейчас такие планируются в пяти городах. Преподают там женщины инструкторы из-за рубежа. Ведь среди саудиток пока – официально – преподавательниц нет.
Читайте также: В Саудовской Аравии женщине впервые выдали водительские права
Напомним, с 2018 года власти Саудовской Аравии разрешили женщинам посещать рестораны, кинотеатры и спортивные стадионы наравне с мужчинами. Для женщин будут открыты специальные сектора на стадионах.
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