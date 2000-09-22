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Ленин и Гитлер сразятся за кресло мэра в одном из городов Перу
Однофамильцы известных личностей стали конкурентами на выборах.
В Перу на пост мэра города Юнгар баллотируется кандидат по имени Гитлер Альба Санчес, что вызвало возмущение со стороны его соотечественника Ленина Владимира Родригеса Вальверде, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.
Родригес Вальверде обратился в избирательные органы с требованием отказать Гитлеру в регистрации на должность мэра. Тот, в свою очередь, заявил, что не знает о существовании этого человека и считает, что Ленина Владимира Родригеса Вальверде используют его противники, продвигающие другого кандидата.
Гитлер Альба Санчес представляет правую партию "Мы - Перу". В 2011-2014 годах он уже занимал пост мэра Юнгара от центристской партии "Возможности Перу".
"Я хороший Гитлер", - сказал Альба Санчес.
Кандидат признался, что ранее неоднократно сталкивался с дискриминацией из-за своего имени и собирался его поменять. Однако впоследствии он передумал, чтобы не обидеть отца.
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"Конечно, мой папа назвал меня так, потому что имя звучало экзотически. Он не знал историю Гитлера", - добавил политик.
В Перу на пост мэра города Юнгар баллотируется кандидат по имени Гитлер Альба Санчес, что вызвало возмущение со стороны его соотечественника Ленина Владимира Родригеса Вальверде, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.
Родригес Вальверде обратился в избирательные органы с требованием отказать Гитлеру в регистрации на должность мэра. Тот, в свою очередь, заявил, что не знает о существовании этого человека и считает, что Ленина Владимира Родригеса Вальверде используют его противники, продвигающие другого кандидата.
Гитлер Альба Санчес представляет правую партию "Мы - Перу". В 2011-2014 годах он уже занимал пост мэра Юнгара от центристской партии "Возможности Перу".
"Я хороший Гитлер", - сказал Альба Санчес.
Кандидат признался, что ранее неоднократно сталкивался с дискриминацией из-за своего имени и собирался его поменять. Однако впоследствии он передумал, чтобы не обидеть отца.
Читайте также: В Саудовской Аравии женщине впервые разрешили вести новости на государственном ТВ
"Конечно, мой папа назвал меня так, потому что имя звучало экзотически. Он не знал историю Гитлера", - добавил политик.
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