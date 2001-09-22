Раздел: Мир
Борис Гребенщиков выступил с критикой Путина
Музыкант поделился своими мыслями о президенте РФ.
Средневековье в России еще не кончилось, и страна всегда была такой и такой останется. Об этом заявил известный российский музыкант Борис Гребенщиков, жестко высказавшись о современной верхушке власти, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA.
«Нужно просто поставить крест на надежде. Россия никогда не будет другой. Но Россия прекрасна такая, какая есть! Примите это как данность: у нас никогда не будет справедливых, хороших, честных и благородных правителей. Их не будет. Но кто сказал, что правители обязательно должны быть хорошими?», - заявил музыкант.
Также Гребенщиков подчеркнул, что сейчас мало людей, которым бы нравилось то, что происходит в России.
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По его словам, уже все понимают, что наверху сидит плесень, но это абсолютно никого не волнует, поскольку те, кто сидит наверху, контролируют все процессы жизни, плесень портит жизни отдельным людям, ущемляет права, однако всем людям жизнь испортить довольно трудно, хотя Сталин, как известно, пытался.
Средневековье в России еще не кончилось, и страна всегда была такой и такой останется. Об этом заявил известный российский музыкант Борис Гребенщиков, жестко высказавшись о современной верхушке власти, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA.
«Нужно просто поставить крест на надежде. Россия никогда не будет другой. Но Россия прекрасна такая, какая есть! Примите это как данность: у нас никогда не будет справедливых, хороших, честных и благородных правителей. Их не будет. Но кто сказал, что правители обязательно должны быть хорошими?», - заявил музыкант.
Также Гребенщиков подчеркнул, что сейчас мало людей, которым бы нравилось то, что происходит в России.
Читайте также: Лавров рассказал, в каком случае Россия останется в Совете Европы
По его словам, уже все понимают, что наверху сидит плесень, но это абсолютно никого не волнует, поскольку те, кто сидит наверху, контролируют все процессы жизни, плесень портит жизни отдельным людям, ущемляет права, однако всем людям жизнь испортить довольно трудно, хотя Сталин, как известно, пытался.
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