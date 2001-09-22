» » Британский принц попал в неловкую ситуацию. Видео
Раздел: Мир  
0

Британский принц попал в неловкую ситуацию. Видео

Британский принц попал в неловкую ситуацию. Видео Принц опозорился, пытаясь поцеловать мусульманскую женщину.

Во время торжественного обеда в Лондоне, Великобритания, по случаю выхода кулинарной книги герцогини Кембриджской - Меган Маркл, ее супруг - принц Гарри допустил небольшую оплошность, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.

Видеозапись инцидента, который произошел 20 сентября, обнародована на Youtube-канале The Royal Family Channel.

Во время общения с женщинами из Hubb Community Kitchen, большинство из которых – мусульманки, принц Гарри потянулся поцеловать одну из представительниц сообщества.

Читайте также: Поросята сразились на специальных "олимпийских играх". Видео

Однако женщина не ответила принцу взаимными поцелуями, ведь это противоречит традициям и правилам ислама.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Принц Гарри, поцелуй

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 03:48 » Автор: Евгений Шевченко
     335
     0

Похожие новости по теме

Стало известно, из-за чего принц Гарри поссорился с женой - СМИ Стало известно, из-за чего принц Гарри поссорился с женой - СМИ

Британские СМИ утверждают, что принц Гарри и Меган Маркл серьезно поссорились.

Принц Гарри попал в «пикантный» скандал Принц Гарри попал в «пикантный» скандал

Папарацци сняли его с таинственной блондинкой

Кого только не встретишь: принц Гарри засветился на лондонском рынке Кого только не встретишь: принц Гарри засветился на лондонском рынке

Представитель королевской семьи пообщался с торговцами и рестораторами.

Принц Гарри угодил в ДТП Принц Гарри угодил в ДТП

Кортеж принца попал в ДТП в центре британской столицы.

Принц Гарри отремонтировал телевизор чилийской семье Принц Гарри отремонтировал телевизор чилийской семье

Гарри, повозившись с кабелем, настроил трансляцию футбольного матча.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх