Раздел: Мир
В США женщина с ножом ранила пятерых человек
Среди пострадавших - трое маленьких детей.
В одном из центров по уходу за младенцами Нью-Йорка женщина устроила резню, в результате которой были ранены пять человек, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Среди пострадавших трое младенцев, которым от 3 дней до месяца. Двое детей получили ножевые ранения в живот, а 20-дневная девочка – рваные раны уха, подбородка и губы. Все они находятся в критическом, но стабильном состоянии.
Также были ранены отец одного из младенцев, находящихся в это время в детсаду, и сотрудница центра. Женщину ударили ножем в туловище восемь раз.
Правоохранители обнаружили 52-летнюю злоумышленницу на цокольном этаже центра с перерезанным запястьем. По версии полиции, женщина нанесла себе ранение сама. Она уже пришла в сознание и находиться под стражей в больнице.
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Сообщается, что поножовщина началась с нападения на взрослую женщину, после чего вмешался 31-летний мужчина и получил ранение в ногу. Затем началось нападение на детей. В этот момент в помещении находились девять малышей. Является ли мужчина отцом одного из пострадавших младенцев неизвестно.
В одном из центров по уходу за младенцами Нью-Йорка женщина устроила резню, в результате которой были ранены пять человек, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Среди пострадавших трое младенцев, которым от 3 дней до месяца. Двое детей получили ножевые ранения в живот, а 20-дневная девочка – рваные раны уха, подбородка и губы. Все они находятся в критическом, но стабильном состоянии.
Также были ранены отец одного из младенцев, находящихся в это время в детсаду, и сотрудница центра. Женщину ударили ножем в туловище восемь раз.
Правоохранители обнаружили 52-летнюю злоумышленницу на цокольном этаже центра с перерезанным запястьем. По версии полиции, женщина нанесла себе ранение сама. Она уже пришла в сознание и находиться под стражей в больнице.
Читайте также: Ленин и Гитлер сразятся за кресло мэра в одном из городов Перу
Сообщается, что поножовщина началась с нападения на взрослую женщину, после чего вмешался 31-летний мужчина и получил ранение в ногу. Затем началось нападение на детей. В этот момент в помещении находились девять малышей. Является ли мужчина отцом одного из пострадавших младенцев неизвестно.
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