» » В США женщина с ножом ранила пятерых человек
Раздел: Мир  
0

В США женщина с ножом ранила пятерых человек

В США женщина с ножом ранила пятерых человек Среди пострадавших - трое маленьких детей.

В одном из центров по уходу за младенцами Нью-Йорка женщина устроила резню, в результате которой были ранены пять человек, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Среди пострадавших трое младенцев, которым от 3 дней до месяца. Двое детей получили ножевые ранения в живот, а 20-дневная девочка – рваные раны уха, подбородка и губы. Все они находятся в критическом, но стабильном состоянии.

Также были ранены отец одного из младенцев, находящихся в это время в детсаду, и сотрудница центра. Женщину ударили ножем в туловище восемь раз.

Правоохранители обнаружили 52-летнюю злоумышленницу на цокольном этаже центра с перерезанным запястьем. По версии полиции, женщина нанесла себе ранение сама. Она уже пришла в сознание и находиться под стражей в больнице.

Читайте также: Ленин и Гитлер сразятся за кресло мэра в одном из городов Перу

Сообщается, что поножовщина началась с нападения на взрослую женщину, после чего вмешался 31-летний мужчина и получил ранение в ногу. Затем началось нападение на детей. В этот момент в помещении находились девять малышей. Является ли мужчина отцом одного из пострадавших младенцев неизвестно.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: США, нападение

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 06:37 » Автор: Евгений Шевченко
     245
     0

Похожие новости по теме

В Турции утонули шесть человек, среди них - трое младенцев В Турции утонули шесть человек, среди них - трое младенцев

Девять человек были спасены береговой охраной.

В Румынии произошло крупное ДТП, пострадали 10 человек В Румынии произошло крупное ДТП, пострадали 10 человек

Трое из них погибли, остальные ранены.

Вооруженное нападение безумца в Китае: ранены десятки человек Вооруженное нападение безумца в Китае: ранены десятки человек

В руках у преступника был нож.

Скончалась одна из жертв нападения на поезд в Швейцарии Скончалась одна из жертв нападения на поезд в Швейцарии

В Швейцарии умерла женщина, которая получила ранение во время нападения на поезд в Швейцарии.

Стрельба в Нью-Йорке: ранены девять человек Стрельба в Нью-Йорке: ранены девять человек

Одного из стрелков зафиксировала камера наблюдения.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх