Раздел: Мир
В Мюнхене начался крупнейший пивной фестиваль мира
Октоберфест продлится две недели.
Сегодня, 22 сентября, в Мюнхене стартует крупнейший в мире пивной праздник. В течение двух недель, которые проходит Октоберфест, его посещают около 6 миллионов человек, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Українські Новини.
Он проводится в баварской столице на Лугу Терезы, где на это время устанавливают не только огромные пивные шатры и различные аттракционы.
В 2018 году этот пивной праздник открывается 22 сентября и продлится до 7 октября.
15 интересных фактов об Октоберфесте:
1. Октоберфест в Мюнхене является самым большим не только пивным, но и народным праздником в мире.
2. За две недели Октоберфест посещает более шести миллионов человек. Рекордным до сих пор оказался 1985 год, когда здесь побывало свыше семи миллионов посетителей.
3. Своим появлением мюнхенский пивной праздник обязан не баварскому национальному напитку, то есть пиву, а свадьбе будущего короля Баварии - кронпринца Людвига I и принцессы Терезы в октябре 1810 года.
4. В 1818 году для развлечения публики на территории Октоберфеста впервые установили карусель. Это был верный шаг в правильном направлении. Сейчас здесь работает почти 170 разных аттракционов: от колеса обозрения до американских горок.
5. За более чем два века своего существования Октоберфест отменяли или проводили весьма скромно 24 раза. Впервые отменили в 1813 году из-за наполеоновской оккупации, в 1873 году - из-за холеры, в 1923 году - из-за гиперинфляции, а в 1914-1918 и 1939-1945 годах - из-за мировых войн.
6. В реальной жизни на смену деревянным бочкам давно пришли большие металлические цистерны, а для бесперебойного снабжения самого большого пивного шатра, вмещающего десять тысяч посетителей, на Октоберфесте даже проложили 250-метровый подземный трубопровод.
7. Среди иностранных посетителей лидируют гости из США, Великобритании, Австрии, Франции и Швейцарии. По данным организаторов, в прошлом году здесь побывали гости из 65 стран мира.
8. Тарифы на гостиничные номера в Мюнхене во время Октоберфеста повышаются почти вдвое. В прошлом году они составили, в среднем, 280 евро за номер.
9. Для Октоберфеста в Мюнхене варят специальный сорт пива, немного крепче традиционного. Одна литровая кружка такого пива, как утверждают местные эксперты, эквивалентна восьми стопкам шнапса. Стопки, правда, разные бывают.
10. Средний заработок официантов за две недели тяжелейшего труда на Октоберфесте составляет около 5500 евро, включая чаевые.
11. Чтобы уменьшить количество мусора, на Октоберфесте несколько лет назад отказались от одноразовой посуды, после чего объемы мусора сократились вдвое - примерно до 120 тонн.
12. Некоторые подвыпившие посетители и посетительницы на радостях скидывают одежду, разбрасывая предметы гардероба в разные стороны - пока не остаются, в чем мать родила. На Октоберфесте для таких горе-эксгибиционистов припасены одноразовые штаны.
13. Октоберфест считается официально открытым после того, как действующий обербургомистр Мюнхена откупорит первую 200-литровую бочку - вобьет в нее специальным деревянным молотком кран для розлива пива. Впервые такая церемония состоялась в 1950 году.
14. В 2017 году в бюро находок на Октоберфесте было сдано более 4000 вещей, среди них - 1300 документов, 620 предметов одежды, 600 кошельков, 520 телефонов, а также связки ключей, зонты, сумки, фотоаппараты и так далее. Около 1000 из них удалось вернуть хозяевам.
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15. В 1896 году на Лугу Терезы во время подготовки Октоберфеста работал 17-летний Альберт Эйнштейн. Будущий лауреат Нобелевской премии вкручивал здесь лампочки, которые поставляла фирма его отца - Германа Эйнштейна, одного из пионеров электрической техники в Германии.
Сегодня, 22 сентября, в Мюнхене стартует крупнейший в мире пивной праздник. В течение двух недель, которые проходит Октоберфест, его посещают около 6 миллионов человек, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Українські Новини.
Он проводится в баварской столице на Лугу Терезы, где на это время устанавливают не только огромные пивные шатры и различные аттракционы.
В 2018 году этот пивной праздник открывается 22 сентября и продлится до 7 октября.
15 интересных фактов об Октоберфесте:
1. Октоберфест в Мюнхене является самым большим не только пивным, но и народным праздником в мире.
2. За две недели Октоберфест посещает более шести миллионов человек. Рекордным до сих пор оказался 1985 год, когда здесь побывало свыше семи миллионов посетителей.
3. Своим появлением мюнхенский пивной праздник обязан не баварскому национальному напитку, то есть пиву, а свадьбе будущего короля Баварии - кронпринца Людвига I и принцессы Терезы в октябре 1810 года.
4. В 1818 году для развлечения публики на территории Октоберфеста впервые установили карусель. Это был верный шаг в правильном направлении. Сейчас здесь работает почти 170 разных аттракционов: от колеса обозрения до американских горок.
5. За более чем два века своего существования Октоберфест отменяли или проводили весьма скромно 24 раза. Впервые отменили в 1813 году из-за наполеоновской оккупации, в 1873 году - из-за холеры, в 1923 году - из-за гиперинфляции, а в 1914-1918 и 1939-1945 годах - из-за мировых войн.
6. В реальной жизни на смену деревянным бочкам давно пришли большие металлические цистерны, а для бесперебойного снабжения самого большого пивного шатра, вмещающего десять тысяч посетителей, на Октоберфесте даже проложили 250-метровый подземный трубопровод.
7. Среди иностранных посетителей лидируют гости из США, Великобритании, Австрии, Франции и Швейцарии. По данным организаторов, в прошлом году здесь побывали гости из 65 стран мира.
8. Тарифы на гостиничные номера в Мюнхене во время Октоберфеста повышаются почти вдвое. В прошлом году они составили, в среднем, 280 евро за номер.
9. Для Октоберфеста в Мюнхене варят специальный сорт пива, немного крепче традиционного. Одна литровая кружка такого пива, как утверждают местные эксперты, эквивалентна восьми стопкам шнапса. Стопки, правда, разные бывают.
10. Средний заработок официантов за две недели тяжелейшего труда на Октоберфесте составляет около 5500 евро, включая чаевые.
11. Чтобы уменьшить количество мусора, на Октоберфесте несколько лет назад отказались от одноразовой посуды, после чего объемы мусора сократились вдвое - примерно до 120 тонн.
12. Некоторые подвыпившие посетители и посетительницы на радостях скидывают одежду, разбрасывая предметы гардероба в разные стороны - пока не остаются, в чем мать родила. На Октоберфесте для таких горе-эксгибиционистов припасены одноразовые штаны.
13. Октоберфест считается официально открытым после того, как действующий обербургомистр Мюнхена откупорит первую 200-литровую бочку - вобьет в нее специальным деревянным молотком кран для розлива пива. Впервые такая церемония состоялась в 1950 году.
14. В 2017 году в бюро находок на Октоберфесте было сдано более 4000 вещей, среди них - 1300 документов, 620 предметов одежды, 600 кошельков, 520 телефонов, а также связки ключей, зонты, сумки, фотоаппараты и так далее. Около 1000 из них удалось вернуть хозяевам.
Читайте также: Женщина-мэр застрелила крокодила, угрожавшего городу в США
15. В 1896 году на Лугу Терезы во время подготовки Октоберфеста работал 17-летний Альберт Эйнштейн. Будущий лауреат Нобелевской премии вкручивал здесь лампочки, которые поставляла фирма его отца - Германа Эйнштейна, одного из пионеров электрической техники в Германии.
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