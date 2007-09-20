В Мюнхене начался крупнейший пивной фестиваль мира

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В Дублине — дом-бокал, а во Львове — "дерево" из бочек.

Один из активистов Евромайдана в социальной сети оставил пост о том, что в Мюнхене также поддерживают Евромайдан, но там митинг продлится всего три дня.