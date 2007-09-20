Раздел: Мир
Военные США выявили самолеты-разведчики РФ возле Аляски
"Засекли" две группы российских разведывательных самолетов.
Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) заявило, что выявило четыре российские самолеты-разведчики у американского штата Аляска, передает Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.
Об этом говорится в Twitter NORAD.
Читайте также: В районе Аляски "засекли" российские самолеты
"NORAD идентифицировало две группы из двух российских разведывательных самолетов, которые вошли в зону идентификации воздушной обороны Аляски. Российские самолеты находились в международном воздушном пространстве и не нарушали суверенное воздушное пространство США или Канады", - говорится в сообщении.
Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) заявило, что выявило четыре российские самолеты-разведчики у американского штата Аляска, передает Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.
Об этом говорится в Twitter NORAD.
Читайте также: В районе Аляски "засекли" российские самолеты
"NORAD идентифицировало две группы из двух российских разведывательных самолетов, которые вошли в зону идентификации воздушной обороны Аляски. Российские самолеты находились в международном воздушном пространстве и не нарушали суверенное воздушное пространство США или Канады", - говорится в сообщении.
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