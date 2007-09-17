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Раздел: Мир  
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В России снова протестуют против повышения пенсионного возраста

В России снова протестуют против повышения пенсионного возраста В большинстве случаев мероприятия не были согласованы с властями.

В России в субботу проходят акции против повышения пенсионного возраста. В ряде городов они также должны состояться в воскресенье, 23 сентября. Заявителями и организаторами протестных мероприятий являются КПРФ, "Левый фронт", Народно-патриотический союз России, а также различные общественные движения и профсоюзные организации.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на svoboda.org.

В ряде городов акция уже завершилась. Несмотря на то что не во всех случаях местные власти согласовали протестные мероприятия, о задержаниях или вмешательстве полиции пока не сообщается.

В Москве на проспекте Сахарова проводится согласованная с властями акция "Социальный марш миллионов". Агентство "Москва" сообщает, что проспект для этих целей перекроют почти на весь день. Лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов принимает участие в акции несмотря на судебный запрет – после назначения административного надзора активисту нельзя участвовать в митингах и иных публичных мероприятиях.

9 сентября в десятках городов России прошли акции против повышения пенсионного возраста, организованные сторонниками оппозиционера Алексея Навального. По всей стране задержали более тысячи человек.

В середине июля Государственная дума России одобрила в первом чтении правительственный законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Пенсионная реформа уже вызвала акции протеста в десятках городов России, а социологические службы зафиксировали снижение рейтинга Владимира Путина. Глава государства предложил снизить возраст выхода на пенсию для женщин до 60 лет, а также предусмотреть право досрочного выхода для многодетных матерей и ввести ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста.

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Сегодняшние акции проходят в преддверии рассмотрения закона о пенсионной реформе во втором чтении.
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 Теги: Россия, пенсионная реформа

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Сегодня, 18:12 » Автор: Едгар Букмирза
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