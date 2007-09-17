Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

В России снова протестуют против повышения пенсионного возраста

В России снова протестуют против повышения пенсионного возраста

Похожие новости по теме

В Париже состоялся марш против Макрона В акции приняли участие профсоюзы CGT и Solidaires, а также различные организации анархистов

В Беларуси снова проходят акции протеста Милиция не вмешивалась в ход несанкционированной акции протеста.