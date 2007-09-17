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Раздел: Мир  
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Американка устроила резню в детском саду

Американка устроила резню в детском садуЖенщину с ранами на запястьях нашли в подвале здания.

Трое детей и двое взрослых получили ранения в результате поножовщины, которая произошла на территории детского садика в одном из старейших районов Куинса (Нью-Йорк) – Флашинг. Пострадавших госпитализировали.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.

На людей с ножом набросилась 52-летняя женщина. Ее уже задержали и допрашивают.

Сообщается, что женщину с ранами на запястьях нашли в подвале здания.

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Вероятно, ранения она нанесла сама себе. Сейчас она также находится в госпитале, но под присмотром копов. Ее имя, мотивы и связь с детским садом пока неизвестны.
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 Теги: Американка, детский сад

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Сегодня, 19:16 » Автор: Едгар Букмирза
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