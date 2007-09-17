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Раздел: Мир  
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В Китае потребовали от США снять санкции

В Китае потребовали от США снять санкцииСанкционные ограничения заключаются в запрете на выдачу экспортных лицензий.

В Китае называют "нормальным" военное сотрудничество с Россией, настаивают, что оно соответствует нормам международного права, а также требуют от США снять санкции.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на bykvu.com.

В ведомстве настаивают, что Вашингтон должен немедленно исправить ситуацию и снять введенные на днях санкции, иначе подобные действия США будут "иметь последствия".

"Подход США является вопиющим нарушением основных норм международных отношений, полным проявлений гегемонии, и серьезным нарушением отношений между двумя странами. Мы требуем, чтобы США немедленно исправили ошибку и отменили так называемые санкции", - говорится в заявлении минобороны КНР.

Стоит отметить, что 20 сентября государственный секретарь США Майк Помпео принял решение о введении санкций против китайской организации – департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета КНР, а также его руководителя Ли Шанфу за сделки с Российской Федерацией.

Причиной введения ограничений является непосредственное участие китайской организации в крупных сделках с российским учреждением "Рособоронэкспорт", которое уже давно находится под санкциями США.

Речь идет о покупке Пекином у Москвы истребителей Су-35 в 2017 году, а также оборудования для ракет класса "земля – воздух", применяемых в зенитных ракетных комплексах С-400 (в 2018 году).

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Санкционные ограничения заключаются в запрете на выдачу экспортных лицензий, запрете на валютные операции под юрисдикцией США, аресте имущества и заморозке счетов на территории США.
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 Теги: Китай, санкции

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Сегодня, 21:38 » Автор: Едгар Букмирза
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