Раздел: Мир
В Китае потребовали от США снять санкции
Санкционные ограничения заключаются в запрете на выдачу экспортных лицензий.
В Китае называют "нормальным" военное сотрудничество с Россией, настаивают, что оно соответствует нормам международного права, а также требуют от США снять санкции.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на bykvu.com.
В ведомстве настаивают, что Вашингтон должен немедленно исправить ситуацию и снять введенные на днях санкции, иначе подобные действия США будут "иметь последствия".
"Подход США является вопиющим нарушением основных норм международных отношений, полным проявлений гегемонии, и серьезным нарушением отношений между двумя странами. Мы требуем, чтобы США немедленно исправили ошибку и отменили так называемые санкции", - говорится в заявлении минобороны КНР.
Стоит отметить, что 20 сентября государственный секретарь США Майк Помпео принял решение о введении санкций против китайской организации – департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета КНР, а также его руководителя Ли Шанфу за сделки с Российской Федерацией.
Причиной введения ограничений является непосредственное участие китайской организации в крупных сделках с российским учреждением "Рособоронэкспорт", которое уже давно находится под санкциями США.
Речь идет о покупке Пекином у Москвы истребителей Су-35 в 2017 году, а также оборудования для ракет класса "земля – воздух", применяемых в зенитных ракетных комплексах С-400 (в 2018 году).
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Санкционные ограничения заключаются в запрете на выдачу экспортных лицензий, запрете на валютные операции под юрисдикцией США, аресте имущества и заморозке счетов на территории США.
В Китае называют "нормальным" военное сотрудничество с Россией, настаивают, что оно соответствует нормам международного права, а также требуют от США снять санкции.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на bykvu.com.
В ведомстве настаивают, что Вашингтон должен немедленно исправить ситуацию и снять введенные на днях санкции, иначе подобные действия США будут "иметь последствия".
"Подход США является вопиющим нарушением основных норм международных отношений, полным проявлений гегемонии, и серьезным нарушением отношений между двумя странами. Мы требуем, чтобы США немедленно исправили ошибку и отменили так называемые санкции", - говорится в заявлении минобороны КНР.
Стоит отметить, что 20 сентября государственный секретарь США Майк Помпео принял решение о введении санкций против китайской организации – департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета КНР, а также его руководителя Ли Шанфу за сделки с Российской Федерацией.
Причиной введения ограничений является непосредственное участие китайской организации в крупных сделках с российским учреждением "Рособоронэкспорт", которое уже давно находится под санкциями США.
Речь идет о покупке Пекином у Москвы истребителей Су-35 в 2017 году, а также оборудования для ракет класса "земля – воздух", применяемых в зенитных ракетных комплексах С-400 (в 2018 году).
Читайте также: В Госдуме РФ потребовали от ЕС ввести санкции в отношении Украины
Санкционные ограничения заключаются в запрете на выдачу экспортных лицензий, запрете на валютные операции под юрисдикцией США, аресте имущества и заморозке счетов на территории США.
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