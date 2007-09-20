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Раздел: Мир  
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В Берлине протестуют против визита Эрдогана

В Берлине протестуют против визита ЭрдоганаВооруженные силы Турции и их сторонников обвиняют в мародерстве.

В Берлине в акции приняли участие, по данным полиции, нескольких сотен собравшихся, в Дюссельдорфе - 200, в Билефельде и Эссене - почти сто.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

Аналогичные мероприятия прошли в Гамбурге, Франкфурте-на-Майне, Ганновере и Штутгарте. Недовольство протестующих, в частности, вызывают действия режима Эрдогана, направленные против его критиков: журналистов, ученых и других оппозиционеров, которые заключены в Турции в тюрьмы. Кроме того, митингующие напомнили о серьезных нарушениях прав человека в сирийском городе Африн.

Вооруженные силы Турции и их сторонников обвиняют в мародерстве, произвольных арестах, пытках и похищениях мирных жителей в регионе, где некогда преобладало курдское население.

На фоне критики несколько депутатов бундестага отказались принять участие в государственном банкете в резиденции Бельвю, объявленном главой германского государства Франком-Вальтером Штайнмайером (Frank-Walter Steinmeier) по случаю прибытия Эрдогана 28 сентября. Президент ФРГ должен встретить своего турецкого коллегу с воинскими почестями.

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Критики полагают, что принимать Эрдогана по самому высокому уровню протокола неуместно из-за напряженности в отношениях между Берлином и Анкарой.
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Вчера, 23:08 » Автор: Едгар Букмирза
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