» » Эксперты составили рейтинг опаснейших городов в мире
Раздел: Мир  
0

Эксперты составили рейтинг опаснейших городов в мире

Эксперты составили рейтинг опаснейших городов в мире Список возглавил населенный пункт в Гондурасе.

Эксперты признали город Сан-Педро-Сула в Гондурасе самым опасным на планете. На каждые 100 тысяч населения там приходится 171 убийство в год. Антирейтинг городов с самым высоким уровнем преступности составили эксперты, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на SiteUA.

В пятерку самых неблагоприятных населенных пунктов также вошли столица Венесуэлы Каракас, город Порт-Морсби в Папуа – Новой Гвинее, бразильская Форталеза и прибрежный город Дурбан в ЮАР.

Всего перечень состоит из более чем 300 городов. Киев занял 130-е место, Москва – 144-е.

Читайте также: Женщина-мэр застрелила крокодила, угрожавшего городу в США

Напомним, самыми безопасными городами эксперты ранее признали Абу-Даби (ОАЭ), Доху (Катар) и Базель (Швейцария).
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: города, опасность

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 00:19 » Автор: Евгений Шевченко
     271
     0

Похожие новости по теме

Названы наиболее безопасные города планеты Названы наиболее безопасные города планеты

В рейтинг также вошли 338 городов мира.

Названы самые опасные города для жизни женщин Названы самые опасные города для жизни женщин

Женщины часто сталкиваются здесь с насилием.

Эксперты назвали город с лучшими условиями для жизни Эксперты назвали город с лучшими условиями для жизни

Эксперты выбрали город после долгого отбора.

Нью-Йорк потерял первенство в рейтинге городов мира Нью-Йорк потерял первенство в рейтинге городов мира

Всего в рейтинг вошли 125 городов, столицы Украины в списке не оказалось.

Берлин назван самым веселым городом на планете Берлин назван самым веселым городом на планете

Столица Германии опередила в рейтинге Лондон.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх