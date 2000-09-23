Раздел: Мир
Эксперты составили рейтинг опаснейших городов в мире
Список возглавил населенный пункт в Гондурасе.
Эксперты признали город Сан-Педро-Сула в Гондурасе самым опасным на планете. На каждые 100 тысяч населения там приходится 171 убийство в год. Антирейтинг городов с самым высоким уровнем преступности составили эксперты, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на SiteUA.
В пятерку самых неблагоприятных населенных пунктов также вошли столица Венесуэлы Каракас, город Порт-Морсби в Папуа – Новой Гвинее, бразильская Форталеза и прибрежный город Дурбан в ЮАР.
Всего перечень состоит из более чем 300 городов. Киев занял 130-е место, Москва – 144-е.
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Напомним, самыми безопасными городами эксперты ранее признали Абу-Даби (ОАЭ), Доху (Катар) и Базель (Швейцария).
Эксперты признали город Сан-Педро-Сула в Гондурасе самым опасным на планете. На каждые 100 тысяч населения там приходится 171 убийство в год. Антирейтинг городов с самым высоким уровнем преступности составили эксперты, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на SiteUA.
В пятерку самых неблагоприятных населенных пунктов также вошли столица Венесуэлы Каракас, город Порт-Морсби в Папуа – Новой Гвинее, бразильская Форталеза и прибрежный город Дурбан в ЮАР.
Всего перечень состоит из более чем 300 городов. Киев занял 130-е место, Москва – 144-е.
Читайте также: Женщина-мэр застрелила крокодила, угрожавшего городу в США
Напомним, самыми безопасными городами эксперты ранее признали Абу-Даби (ОАЭ), Доху (Катар) и Базель (Швейцария).
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