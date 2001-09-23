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Раздел: Мир  
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Польские бюджетники выступили с масштабной акцией протеста

Польские бюджетники выступили с масштабной акцией протеста Целью митингов было повышение зарплат.

На улицы Варшавы с протестом вышли тысячи людей, требуя от польского правительства повысить заработную плату работникам государственного сектора, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на УкрИнформ.

"Тысячи демонстрантов прошли польской столицей в субботу, требуя повышения заработных выплат государственному сектору", - говорится в сообщении.

По словам главы Всепольского согласия профсоюзов (OPZZ) Яна Гуза, в марше приняли участие около 500 000 членов по всей стране.

Всепольское согласие профсоюзов отстаивает предложение, чтобы вознаграждение в бюджетной сфере в следующем году выросла минимум на 12,1 процента, а минимальная заработная плата достигла не менее 555 евро.

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"Недостаток учителей, недостаточное количество людей в сфере здравоохранения вызвано тем, что поляки все еще слишком мало зарабатывают. Временная пенсия лицам, работавшим в особых условиях, должна быть продолжена", - заявил Гуз.
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 Теги: Польша, протест

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Сегодня, 01:27 » Автор: Евгений Шевченко
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