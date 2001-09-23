Примерку одежды в испанских магазинах могут сделать платной

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США грозится применить экономические санкции и даже начать войну. Госсекретарь Джон Керри в интервью телеканалу ABC заявил, что "все варианты на столе", если дело дойдет до шагов, которые могут предпринять США, чтобы привлечь Россию к ответственности за введение войск в Украину, среди них будут экономические санкции и