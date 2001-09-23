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Раздел: Мир  
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Примерку одежды в испанских магазинах могут сделать платной

Примерку одежды в испанских магазинах могут сделать платной Такая мера призвана защитить малый бизнес.

В некоторых магазинах Испании могут ввести меры по борьбе с «хитрым шопингом» и начать взимать плату за примерку одежды, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Экономические новости.

На такие действия власти готовы пойти для защиты малого бизнеса от действий крупных корпораций, работающих через Интернет.

Отмечается, что сейчас многие клиенты выбирают и примеряют в обычном магазине понравившуюся модель, а покупают одежду уже онлайн.

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"Если ничего не предпринимать, покупатели будут и дальше заказывать вещи онлайн", - сказала советник по вопросам экономики и финансов сообщества Кастилия и Леон Мария дель Пилар-дель-Олмо.
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 Теги: одежда, примерка

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Сегодня, 02:39 » Автор: Евгений Шевченко
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