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Раздел: Мир  
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В Нигерии раскрыли подробности страшного убийства полицейского

В Нигерии раскрыли подробности страшного убийства полицейского Трое мужчин убили вырвали глаза полицейского и убили его.

В Нигерии арестовали преступников, убивших полицейского и укравших его глаза. Убийцы отдали глаза магу, чтобы тот изготовил для них мантию-невидимку, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.

На пресс-конференции, прошедшей 19 сентября, шериф северного штата Кацина Мухаммаду Вакили заявил о задержании троицы преступников. 35-летний Абубакар Сани и его 28-летний подельник Абубакар Мухаммед убили сержанта полиции Умана Ишайя в городе Джос в центральном штате Плато.

Они забрали глаза полицейского и отнесли их 80-летнему колдуну Уссаини Муссе, чтобы он изготовил для них невидимую одежду. Преступники планировали использовать ее для совершения ограблений.

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По данным следствия, преступники извлекли глаза у Ишайи, пока тот был жив, чтобы они «не утратили чудодейственную силу». Преступники предстанут перед судом, как только следствие будет завершено.
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 Теги: Нигерия, убийство

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Сегодня, 05:59 » Автор: Евгений Шевченко
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