В Турции задержаны более тысячи незаконных мигрантов

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Мигрантов задержали на Закарпатье в рамках совместной специальной пограничной операции Рубеж-2018.

Всего было проведено 13 спасательных операций.

Около полусотни мигрантов подожгли репатриационный центр и сбежали.

Между июнем и июлем службы по делам беженцев Греции и ООН насчитали на территории страны 54 тысячи мигрантов и беженцев.