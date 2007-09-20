Раздел: Мир
В Турции задержаны более тысячи незаконных мигрантов
На прошлой неделе, с 14 сентября по 21 сентября, полицейские страны задержали 1 210 незаконных мигрантов.
В Турции за неделю с 14 по 21 сентября было задержано 1 210 незаконных мигрантов. Об этом сообщила пресс-служба министерства внутренних дел Турции, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В министерстве отметили, что в западной провинции Измир и северных провинциях Эгейского региона было задержано всего 426 мигрантов по результатам 11 проведенных операций по задержанию.
Подразделения безопасности в южных районах Эгейского региона задержали 79 мигрантов, еще трех утонувших достали из моря.
В то же время в Анамурском районе средиземноморской провинции Мерсин были задержаны 13 мигрантов.
Прибрежная охрана в северо-западных и юго-западных провинциях спасли 149 мигрантов. Кроме того, подразделения жандармерии задержали 543 мигранты и арестовали трех контрабандистов.
Читайте также: В Турции беженцы подожгли центр для мигрантов
Ранее министр внутренних дел Австрии Герберт Кикль выступил за то, чтобы власти проверяли нелегальных иммигрантов для возможного предоставления им убежища до того, как нелегалы сойдут на берег.
В Турции за неделю с 14 по 21 сентября было задержано 1 210 незаконных мигрантов. Об этом сообщила пресс-служба министерства внутренних дел Турции, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В министерстве отметили, что в западной провинции Измир и северных провинциях Эгейского региона было задержано всего 426 мигрантов по результатам 11 проведенных операций по задержанию.
Подразделения безопасности в южных районах Эгейского региона задержали 79 мигрантов, еще трех утонувших достали из моря.
В то же время в Анамурском районе средиземноморской провинции Мерсин были задержаны 13 мигрантов.
Прибрежная охрана в северо-западных и юго-западных провинциях спасли 149 мигрантов. Кроме того, подразделения жандармерии задержали 543 мигранты и арестовали трех контрабандистов.
Читайте также: В Турции беженцы подожгли центр для мигрантов
Ранее министр внутренних дел Австрии Герберт Кикль выступил за то, чтобы власти проверяли нелегальных иммигрантов для возможного предоставления им убежища до того, как нелегалы сойдут на берег.
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