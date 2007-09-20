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Раздел: Мир  
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В Турции задержаны более тысячи незаконных мигрантов

В Турции задержаны более тысячи незаконных мигрантовНа прошлой неделе, с 14 сентября по 21 сентября, полицейские страны задержали 1 210 незаконных мигрантов.

В Турции за неделю с 14 по 21 сентября было задержано 1 210 незаконных мигрантов. Об этом сообщила пресс-служба министерства внутренних дел Турции, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

В министерстве отметили, что в западной провинции Измир и северных провинциях Эгейского региона было задержано всего 426 мигрантов по результатам 11 проведенных операций по задержанию.

Подразделения безопасности в южных районах Эгейского региона задержали 79 мигрантов, еще трех утонувших достали из моря.

В то же время в Анамурском районе средиземноморской провинции Мерсин были задержаны 13 мигрантов.

Прибрежная охрана в северо-западных и юго-западных провинциях спасли 149 мигрантов. Кроме того, подразделения жандармерии задержали 543 мигранты и арестовали трех контрабандистов.

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Ранее министр внутренних дел Австрии Герберт Кикль выступил за то, чтобы власти проверяли нелегальных иммигрантов для возможного предоставления им убежища до того, как нелегалы сойдут на берег.
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 Теги: Турция, мигранты

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Сегодня, 09:19 » Автор: Татьяна Ларина
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