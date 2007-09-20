Раздел: Мир
В Китае власти заблокировали тысячи «вредных» сайтов
Под блокировку попали учетные записи и сайты, заподозренные в мошенничестве, распространении порнографии, вербовке в религиозные организации и даже в "распространении слухов".
Китайские власти за три месяца заблокировали более четырех тысяч "вредных" сайтов и аккаунтов. Об этом заявили в Национальном управлении противодействию нелегальным и порнографическим публикациям, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Под блокировку попали учетные записи и сайты, заподозренные в мошенничестве, распространении порнографии, вербовке в религиозные организации и даже в "распространении слухов". Кампания по выявлению распространения "вредного контента" стартовала в мае - за это время было выявлено 120 нарушений, предписания об их устранении получили 230 фирм. В частности, была закрыта стриминговая платформа, насчитывавшая более 3 млн пользователей. Она распространяла порнографию и базировалась на территории Камбоджи.
В конце августе китайские власти запустили в национальном сегменте интернета платформу Piyao для "опровержения слухов". Она контролируется 27 ведомствами и отслеживает подозрительную информацию в соцсетях и мессенджерах. Это произошло параллельно с началом расследования в отношении платформ на предмет нарушения нового закона о кибербезопасности в частности, размещении контента, содержащего "терроризм, фальшивые слухи и порнографию".
Была также ограничена выдача лицензий на онлайн-игры. Это привело к потере акциями крупнейших соцсетей Китая Momo, Weibo и YY от 11% до 17% стоимости.
Читайте также: В Китае заблокировали около 13 тысяч интернет-сайтов
Ранее бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт заявил о будущей деформации Интернета. По его мнению, в интернет-пространстве будут главенствовать США и Китай.
Китайские власти за три месяца заблокировали более четырех тысяч "вредных" сайтов и аккаунтов. Об этом заявили в Национальном управлении противодействию нелегальным и порнографическим публикациям, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Под блокировку попали учетные записи и сайты, заподозренные в мошенничестве, распространении порнографии, вербовке в религиозные организации и даже в "распространении слухов". Кампания по выявлению распространения "вредного контента" стартовала в мае - за это время было выявлено 120 нарушений, предписания об их устранении получили 230 фирм. В частности, была закрыта стриминговая платформа, насчитывавшая более 3 млн пользователей. Она распространяла порнографию и базировалась на территории Камбоджи.
В конце августе китайские власти запустили в национальном сегменте интернета платформу Piyao для "опровержения слухов". Она контролируется 27 ведомствами и отслеживает подозрительную информацию в соцсетях и мессенджерах. Это произошло параллельно с началом расследования в отношении платформ на предмет нарушения нового закона о кибербезопасности в частности, размещении контента, содержащего "терроризм, фальшивые слухи и порнографию".
Была также ограничена выдача лицензий на онлайн-игры. Это привело к потере акциями крупнейших соцсетей Китая Momo, Weibo и YY от 11% до 17% стоимости.
Читайте также: В Китае заблокировали около 13 тысяч интернет-сайтов
Ранее бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт заявил о будущей деформации Интернета. По его мнению, в интернет-пространстве будут главенствовать США и Китай.
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