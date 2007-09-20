В Китае власти заблокировали тысячи «вредных» сайтов

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Сайт телевизионной сети HBO в Китае был заблокирован после шутки о председателе КНР Си Цзиньпине, прозвучавшей в эфире.

Теперь граждане Китая, которые выкладывают видео в Интернете, должны пользоваться своими настоящими именами. Запрет распространяется только на сайты, зарегистрированные в Китае. Для получения возможности добавлять на такие ресурсы видео пользователь должен будет подтвердить свою личность, предоставив администрации сайта копию