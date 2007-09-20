Иран выдвинул громкие обвинения в адрес США

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Иран не готов отказаться от использования и разработок ядерных технологий, в том числе и от обогащения урана. Об этом заявил президент страны Хасан Роухани. Европейские странны склонны полагать, что Иран на самом деле готовит очередной этап на пути к разработке и созданию ядерного оружия. Но иранские власти не перестают