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Раздел: Мир  
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Иран выдвинул громкие обвинения в адрес США

Иран выдвинул громкие обвинения в адрес СШАРоухани заявил, что Иран готов противостоять США

Президент Ирана Хасан Роухани обвинил США в намерении создать хаос и беспорядки в стране. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна

Как сообщается, Роухани заявил, что Иран готов противостоять США и их союзникам в Персидском заливе. По слвоам Роухани, страны Персидского залива, поддерживаемые США, оказывают финансовую и военную поддержку антиправительственным арабским группировкам.

"Америка действует как хулиган по отношению ко всему остальному миру ... и считает, что она может действовать на основе грубой силы...Но наши люди будут сопротивляться, и правительство готово противостоять Америке. Мы преодолеем эту ситуацию (санкции, - ред.), и Америка будет сожалеть о выборе неправильного пути", - сказал Роухани.

Кроме того, он заявил, что США хотят вызвать хаос и беспорядки в Иране.

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"Америка хочет вызвать хаос и беспорядки в нашей стране, чтобы она могла вернуться в эту страну, но это нереальные фантазии, и они никогда не добьются своих целей", - сказал Роухани.
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 Теги: Иран, США

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Сегодня, 16:16 » Автор: Татьяна Ларина
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