В Норвегии задержан и взят под стражу гражданин РФ

Задержанному 51 год.



В Норвегии задержан и взят под стражу гражданин РФ, подозреваемый в незаконной разведдеятельности на территории государства.



Как сообщает Reuters со ссылкой на заявление полиции, мужчина был задержан в аэропорту Осло вечером в пятницу, пишет



Согласно сообщению, под стражей он будет находится в течение двух недель "в связи с риском уничтожения доказательств".



Отмечается, что ранее на этой неделе задержанный посещал семинар по вопросам digital-технологий в парламенте Норвегии.



По данным норвежского информагентства NTB.no, семинар проводился в четверг и пятницу с участием административных работников законодательных органов из 34 стран, пишет Bloomberg.



Норвежское издание Aftenposten сообщает, что задержанному 51 год.



"Интерфакс" со ссылкой на "дипломатический источник" сообщил, что власти Норвегии официально проинформировали российскую сторону о задержании гражданина РФ.



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"Нас уведомили о задержании россиянина по дипломатическим каналам", - сообщил источник.



Ранее Швейцария потребовала от России немедленно прекратить незаконную деятельность шпионов на ее территории.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Норвегии задержан и взят под стражу гражданин РФ, подозреваемый в незаконной разведдеятельности на территории государства.Как сообщает Reuters со ссылкой на заявление полиции, мужчина был задержан в аэропорту Осло вечером в пятницу, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua Согласно сообщению, под стражей он будет находится в течение двух недель "в связи с риском уничтожения доказательств".Отмечается, что ранее на этой неделе задержанный посещал семинар по вопросам digital-технологий в парламенте Норвегии.По данным норвежского информагентства NTB.no, семинар проводился в четверг и пятницу с участием административных работников законодательных органов из 34 стран, пишет Bloomberg.Норвежское издание Aftenposten сообщает, что задержанному 51 год."Интерфакс" со ссылкой на "дипломатический источник" сообщил, что власти Норвегии официально проинформировали российскую сторону о задержании гражданина РФ."Нас уведомили о задержании россиянина по дипломатическим каналам", - сообщил источник.Ранее Швейцария потребовала от России немедленно прекратить незаконную деятельность шпионов на ее территории.



