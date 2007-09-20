Раздел: Мир
В Норвегии задержан и взят под стражу гражданин РФ
Задержанному 51 год.
В Норвегии задержан и взят под стражу гражданин РФ, подозреваемый в незаконной разведдеятельности на территории государства.
Как сообщает Reuters со ссылкой на заявление полиции, мужчина был задержан в аэропорту Осло вечером в пятницу, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
Согласно сообщению, под стражей он будет находится в течение двух недель "в связи с риском уничтожения доказательств".
Отмечается, что ранее на этой неделе задержанный посещал семинар по вопросам digital-технологий в парламенте Норвегии.
По данным норвежского информагентства NTB.no, семинар проводился в четверг и пятницу с участием административных работников законодательных органов из 34 стран, пишет Bloomberg.
Норвежское издание Aftenposten сообщает, что задержанному 51 год.
"Интерфакс" со ссылкой на "дипломатический источник" сообщил, что власти Норвегии официально проинформировали российскую сторону о задержании гражданина РФ.
Читайте также: В Одессе задержали бездомного с гранатометом
"Нас уведомили о задержании россиянина по дипломатическим каналам", - сообщил источник.
Ранее Швейцария потребовала от России немедленно прекратить незаконную деятельность шпионов на ее территории.
В Норвегии задержан и взят под стражу гражданин РФ, подозреваемый в незаконной разведдеятельности на территории государства.
Как сообщает Reuters со ссылкой на заявление полиции, мужчина был задержан в аэропорту Осло вечером в пятницу, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
Согласно сообщению, под стражей он будет находится в течение двух недель "в связи с риском уничтожения доказательств".
Отмечается, что ранее на этой неделе задержанный посещал семинар по вопросам digital-технологий в парламенте Норвегии.
По данным норвежского информагентства NTB.no, семинар проводился в четверг и пятницу с участием административных работников законодательных органов из 34 стран, пишет Bloomberg.
Норвежское издание Aftenposten сообщает, что задержанному 51 год.
"Интерфакс" со ссылкой на "дипломатический источник" сообщил, что власти Норвегии официально проинформировали российскую сторону о задержании гражданина РФ.
Читайте также: В Одессе задержали бездомного с гранатометом
"Нас уведомили о задержании россиянина по дипломатическим каналам", - сообщил источник.
Ранее Швейцария потребовала от России немедленно прекратить незаконную деятельность шпионов на ее территории.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
233
0
Также советуем посмотреть
- Прикольные фотки людей, которым незнакома удача
- Потешные комиксы, которые оценят все владельцы собак
- Смешные СМСки, которые могли отправить только родители
- Путин знатно оконфузился во время выступления
- Поднимаем настроение: десятка отличных анекдотов
- Немец отдал в бюро находок 2,5 кг золота, найденные в шкафу
- Киевляне продолжают шутить над ночной непогодой
- Сеть насмешило фото, сделанное в супермаркете в Крыму
- Наглый осьминог оставил водолаза без камеры
- Пять минут смеха: свежие анекдоты на утро воскресенья
- Незваный гость: турист возмутил слонов «визитом» в их вольер
- Сутки в зоне ООС: боевики 28 раз обстреливали позиции ВСУ
- В Cети популярность набирает странное фото
- Порошенко рассказал, как Кремль вмешивается в украинские выборы
- Футболист провалился в яму на стадионе
- Житель Энергодара забыл, где оставил свой автомобиль
- Россиянин попросил убежища в Украине: названа причина
- Веселые анекдоты для хорошего субботнего настроения
- Уморительные кадры, сделанные на американских горках
- Упитанный кот из британского супермаркета умилил Сеть
- Когда что-то пошло не так: забавные свадебные снимки
- Забавный енот-воришка стал звездой Сети
- Королева пародий Instagram стала звездой Сети
- Забавные снимки из жизни неудачников
- Талант фотографа: отец случайно сделал из дочери интернет-звезду
- Забавные животные, угодившие в курьезные ситуации
- Смех до упаду: «чудики» в общественном транспорте
- Сутки в ООС: 18 обстрелов, трое раненых
- Потешные питомцы, которым все равно, где спать
- Веселые ситуации, которые могут произойти лишь на борту самолета
Оставьте свой комментарий