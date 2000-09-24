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Раздел: Мир  
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Во Флоренции напали на известную художницу

Во Флоренции напали на известную художницуАбрамович в результате нападения не пострадала.

Известная сербская художница Марина Абрамович подверглась нападению на собственной выставке в музее Palazzo Strozzi во Флоренции.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на "Медуза".

Неизвестный мужчина ударил ее по голове картиной, на которой была изображена художница. Итальянские СМИ сообщают, что автором портрета являлся сам нападавший.

По словам директора музея Артуро Галансино, Абрамович в результате нападения не пострадала.

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Злоумышленник задержан. По некоторым данным, он является гражданином Чехии. Мотивы его действий сейчас изучает полиция.
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 Теги: Абрамович, Флоренция, художница

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Вчера, 23:32 » Автор: Едгар Букмирза
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