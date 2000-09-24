» » На месте крушения судна в Танзании найдено уже 224 погибших
Раздел: Мир  
0

На месте крушения судна в Танзании найдено уже 224 погибших

На месте крушения судна в Танзании найдено уже 224 погибших Подозревается, что паром был перегружен.

Число погибших в результате крушения парома в Танзании увеличилось до 224 человек, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112 канал.

"Министр труда, транспорта и связи Танзании Исаак Камвелве сообщили государственному телеканалу TBC, что число погибших возросло до 224 по состоянию на воскресенье днем", - говорится в сообщении.

Официальная причина крушения не была названа, но несколько чиновников заявили, что на пароме было больше пассажиров, чем разрешено законом. По данным местных СМИ, его перегрузили – на борту находились до 300-500 человек.

Премьер-министр страны Кассим Маджалива сообщил, что правительство сформирует специальную следственную комиссию экспертов, которая будет расследовать причину аварии, и будут приняты юридические меры против всех, кто был вовлечен в создании трагедии.

Читайте также: Тропический шторм принес в Мексику сильнейшие ливни

Паром MV Nyerere перевернулся и затонул между островами Укора и Буголора 20 сентября.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: паром, крушение

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 00:30 » Автор: Евгений Шевченко
     102
     0

Похожие новости по теме

Названа причина крушения моста в Испании Названа причина крушения моста в Испании

Число погибших в результате обрушения автомобильного моста в Генуе на севере Италии достигло 39 человек.

В Танзании в озере Виктория утонул автобус с пассажирами В Танзании в озере Виктория утонул автобус с пассажирами

Во время крушения без вести пропали двое пассажиров автобуса.

Растет число жертв крушения парома в Мьянме Растет число жертв крушения парома в Мьянме

С судна были спасены более 150 человек.

Выросло число утонувших мигрантов у берегов Египта Выросло число утонувших мигрантов у берегов Египта

Число погибших мигрантов в результате крушения судна, которое затонуло вблизи Египта, увеличилось до 194 человек.

Подтвержден факт гибели 46 пассажиров парома во время трагедии у берегов Южной Кореи Подтвержден факт гибели 46 пассажиров парома во время трагедии у берегов Южной Кореи

Количество погибших на южнокорейском судне «Севол» увеличилось до 46 человк. Число жертв крушения пассажирского судна Севол, затонувшего 16 апреля у юго-западного побережья Южной Кореи, достигло 46 человек.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх