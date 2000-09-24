Раздел: Мир
На месте крушения судна в Танзании найдено уже 224 погибших
Подозревается, что паром был перегружен.
Число погибших в результате крушения парома в Танзании увеличилось до 224 человек, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112 канал.
"Министр труда, транспорта и связи Танзании Исаак Камвелве сообщили государственному телеканалу TBC, что число погибших возросло до 224 по состоянию на воскресенье днем", - говорится в сообщении.
Официальная причина крушения не была названа, но несколько чиновников заявили, что на пароме было больше пассажиров, чем разрешено законом. По данным местных СМИ, его перегрузили – на борту находились до 300-500 человек.
Премьер-министр страны Кассим Маджалива сообщил, что правительство сформирует специальную следственную комиссию экспертов, которая будет расследовать причину аварии, и будут приняты юридические меры против всех, кто был вовлечен в создании трагедии.
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Паром MV Nyerere перевернулся и затонул между островами Укора и Буголора 20 сентября.
Число погибших в результате крушения парома в Танзании увеличилось до 224 человек, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112 канал.
"Министр труда, транспорта и связи Танзании Исаак Камвелве сообщили государственному телеканалу TBC, что число погибших возросло до 224 по состоянию на воскресенье днем", - говорится в сообщении.
Официальная причина крушения не была названа, но несколько чиновников заявили, что на пароме было больше пассажиров, чем разрешено законом. По данным местных СМИ, его перегрузили – на борту находились до 300-500 человек.
Премьер-министр страны Кассим Маджалива сообщил, что правительство сформирует специальную следственную комиссию экспертов, которая будет расследовать причину аварии, и будут приняты юридические меры против всех, кто был вовлечен в создании трагедии.
Читайте также: Тропический шторм принес в Мексику сильнейшие ливни
Паром MV Nyerere перевернулся и затонул между островами Укора и Буголора 20 сентября.
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