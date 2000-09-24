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Раздел: Мир  
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США опровергли свою роль в подготовке иранского теракта

США опровергли свою роль в подготовке иранского теракта Ранее Иран обвинил США в намерении создать хаос и беспорядки в стране.

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли отвергла обвинения со стороны Ирана в адрес США по поводу теракта во время парада в Иране, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.

Хейли заявила, что иранскому руководству нужно искать виновных у себя.

В интервью каналу CNN она рассказала, что президент Ирана Роухани может обвинять США в чем угодно, но ему необходимо посмотреть в зеркало.

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Также она подчеркнула, что Соединенные Штаты не пытаются сменить режим власти в Иране или в какой-нибудь другой стране.
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 Теги: США, обвинения

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Сегодня, 01:39 » Автор: Евгений Шевченко
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