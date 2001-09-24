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Раздел: Мир  
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Норвежская полиция задержала шпиона из России

Норвежская полиция задержала шпиона из России Задержание произвели в столичном аэропорту.

В Норвегии, в аэропорту норвежской столицы Осло в пятницу, 21 сентября, норвежской полицией был задержан 51-летний россиянин, которого считают причастным к шпионажу против страны. О задержании норвежские правоохранители сообщили общественности только в воскресенье, 23 сентября, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ZN.ua.

В субботу, 22 сентября, по решению суда задержанного россиянина поместили под стражу. При этом в полиции не разглашают, какое именно обвинение выдвигается арестанту. Впрочем, полиция вообще не стремится делиться какой-либо информацией об арестованном - в частности, является ли он сотрудником российского парламента.

Известно лишь, что задержание связано с участием россиянина в семинаре Европейского центра парламентских исследований и документации, который проходил в четверг и пятницу в помещении парламента Норвегии. Традиционно в этом семинаре участвуют сотрудники парламентов большинства европейских стран, а этот раз был посвящен дигитализации общества.

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Сам задержанный, насколько удалось узнать журналистам, считает произошедшее досадным недоразумением.
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 Теги: Норвегия, шпион

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Сегодня, 03:14 » Автор: Евгений Шевченко
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