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Раздел: Мир  
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Израильская авиация атаковала палестинцев

Израильская авиация атаковала палестинцев Авиаудар нанесли по сектору Газа.

ВВС Израиля нанесла авиаудары по территории на границе сектора Газа, где проходила мирная акция протеста палестинцев, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.

Происшествие случилось в районе Меллеке. Информация о раненых или погибших в результате авиаударов пока не поступало.

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Ранее пресс-служба армии Израиля сообщила, что их военный самолет наносил удар по группе палестинцев, которые, предположительно, занимались запуском горящих воздушных змеев и наполненными гелием воздушных шаров в сторону Израиля, к которым прикреплялись взрывные устройства.
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 Теги: Израиль, авиаудар

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Сегодня, 06:22 » Автор: Евгений Шевченко
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