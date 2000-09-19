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Раздел: Мир  
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ДТП на Кубе: пострадали десятки человек

ДТП на Кубе: пострадали десятки человек Среди пострадавших 11 детей.

В западной кубинской провинции Пинар-дель-Рио перевернулся грузовик с людьми. Ранения получили сорок человек, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

ДТП произошло из-за того, что водитель грузовика, перевозившего в кузове людей, не справился с управлением. В результате автомобиль съехал на обочину и перевернулся.

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На данный момент всех раненых в результате аварии госпитализировали в больницы, среди них – 11 детей. Как сообщили медики, жизни пострадавших вне опасности.
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 Теги: Куба, ДТП

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Сегодня, 07:55 » Автор: Евгений Шевченко
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