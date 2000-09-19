Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Во Флоренции напали на художницу Марину Абрамович

Во Флоренции напали на художницу Марину Абрамович

Похожие новости по теме

В Лондоне ударили ножом четырех подростков В Лондоне ударили ножом четырех подростков, один из которых находится в больнице в критическом состоянии.

Абрамович обзавелся новым пентхаусом в Лондоне Стоимость пентхауса с видом на Темзу составляет £30 млн (около $40 млн).

Абрамович сменил гражданство и собирается покинуть Великобританию Один из самых известных олигархов мира собирается переехать в Израиль.