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Раздел: Мир  
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Во Флоренции напали на художницу Марину Абрамович

Во Флоренции напали на художницу Марину АбрамовичЖенщину ударили по голове.

Во время выставки в музее Палаццо Строцци во Флоренции было совершено нападение на художницу Марину Абрамович, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

Информационное агентство Associated Press сообщает, что по словам директора музея Артуро Галансино, художницу ударили по голове во внутреннем дворе музея.

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Художница сильно не пострадала.
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 Теги: марина абрамович, нападение, флоренция

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Сегодня, 09:35 » Автор: Алена Шимко
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