В Австралии пришлось убить тигровых акул, напавших на людей

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акулы в полнолуниеСогласно новому исследованию, полная луна и теплая вода заставляют акул нырять глубже. В течение почти трех лет, исследователи из Австралии наблюдают в основном за самками 39 серых рифовых акул, проживающих вблизи коралловых рифов в Палау, Микронезии, к востоку от Филиппин. Зимой акулы останавливались