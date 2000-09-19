Раздел: Мир
В Австралии пришлось убить тигровых акул, напавших на людей
Тигровые акулы напали на женщину с ребенком.
В Австралии убили четыре тигровые акулы за то, что они напали на женщину и 12-летнюю девочку у побережья штата Квинсленд. Об этом в воскресенье, 23 сентября, сообщает The Telegraph, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Хищников поймали с помощью крючка с наживкой.
Последняя акула, которую удалось поймать, была гуманно подвергнута эвтаназии.
"Хотя акулы такого размера потенциально очень опасны для людей, все же не ясно, были ли они ответственны за травмы, причиненные двум пловцам", - сказал представитель полиции.
Одна из акул достигала в длину 3,7 метра, остальные - до трех метров.
Читайте также: Австралийские беспилотники будут спасать людей от акул
Отмечается, что женщина и девочка все еще находятся в больнице.
В Австралии убили четыре тигровые акулы за то, что они напали на женщину и 12-летнюю девочку у побережья штата Квинсленд. Об этом в воскресенье, 23 сентября, сообщает The Telegraph, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Хищников поймали с помощью крючка с наживкой.
Последняя акула, которую удалось поймать, была гуманно подвергнута эвтаназии.
"Хотя акулы такого размера потенциально очень опасны для людей, все же не ясно, были ли они ответственны за травмы, причиненные двум пловцам", - сказал представитель полиции.
Одна из акул достигала в длину 3,7 метра, остальные - до трех метров.
Читайте также: Австралийские беспилотники будут спасать людей от акул
Отмечается, что женщина и девочка все еще находятся в больнице.
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