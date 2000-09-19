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Раздел: Мир  
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Японцы высказались по поводу мирного договора с Россией

Японцы высказались по поводу мирного договора с РоссиейЯпония отвергла мир с Россией из-за островов.

Около 75% жителей Японии выступили против заключения мирного договора с Россией без предварительных условий, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Таковы результаты опроса, который опубликовала газета “Иомиури”.

Так, японцы поддерживают свою власть и считают, что сначала надо решить территориальный вопрос.

Идею президента России Владимира Путина о заключении договора до конца года без дополнительных условий одобряют лишь 14% опрошенных.

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В свою очередь, газета “Никкэй” провела свое исследование. В ходе него выяснилось, что две трети японцев выступают за предварительное решение территориального вопроса, и только 19% допускают, что сначала можно заключить мирный договор.
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 Теги: Япония, Россия, мирный договор, острова, опрос

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Сегодня, 13:53 » Автор: Алена Шимко
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