Раздел: Мир
Японцы высказались по поводу мирного договора с Россией
Япония отвергла мир с Россией из-за островов.
Около 75% жителей Японии выступили против заключения мирного договора с Россией без предварительных условий, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Таковы результаты опроса, который опубликовала газета “Иомиури”.
Так, японцы поддерживают свою власть и считают, что сначала надо решить территориальный вопрос.
Идею президента России Владимира Путина о заключении договора до конца года без дополнительных условий одобряют лишь 14% опрошенных.
Читайте также: Япония отказала Путину в подписании мирного договора
В свою очередь, газета “Никкэй” провела свое исследование. В ходе него выяснилось, что две трети японцев выступают за предварительное решение территориального вопроса, и только 19% допускают, что сначала можно заключить мирный договор.
Около 75% жителей Японии выступили против заключения мирного договора с Россией без предварительных условий, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Таковы результаты опроса, который опубликовала газета “Иомиури”.
Так, японцы поддерживают свою власть и считают, что сначала надо решить территориальный вопрос.
Идею президента России Владимира Путина о заключении договора до конца года без дополнительных условий одобряют лишь 14% опрошенных.
Читайте также: Япония отказала Путину в подписании мирного договора
В свою очередь, газета “Никкэй” провела свое исследование. В ходе него выяснилось, что две трети японцев выступают за предварительное решение территориального вопроса, и только 19% допускают, что сначала можно заключить мирный договор.
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