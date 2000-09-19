В Британии самолет чуть не "сдуло" ветром при посадке

Пассажирский Airbus A319 Air France едва не «промахнулся» мимо взлетно-посадочной полосы.



Скорость ветра достигала более 70 км в чач и после неудачной попытки пилотам пришлось уйти на второй круг, передает



Во время посадки в аэропорту Бирмингема, Великобритания, пассажирский Airbus A319 авиакомпании Air France едва не «промахнулся» мимо взлетно-посадочной полосы из-за сильного встречного и бокового ветров во время шторма Али.



Видео попытки посадки опубликовал на YouTube пользователь flugsnug.



В итоге пилоты приняли решение уйти на второй круг.



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По словам автора видео, скорость ветра достигала более 70 км в час, и позже ветром ему сдуло камеру и штатив.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Скорость ветра достигала более 70 км в чач и после неудачной попытки пилотам пришлось уйти на второй круг, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии Во время посадки в аэропорту Бирмингема, Великобритания, пассажирский Airbus A319 авиакомпании Air France едва не «промахнулся» мимо взлетно-посадочной полосы из-за сильного встречного и бокового ветров во время шторма Али.Видео попытки посадки опубликовал на YouTube пользователь flugsnug.В итоге пилоты приняли решение уйти на второй круг.По словам автора видео, скорость ветра достигала более 70 км в час, и позже ветром ему сдуло камеру и штатив.



