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Раздел: Мир  
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В Британии самолет чуть не "сдуло" ветром при посадке

В Британии самолет чуть не "сдуло" ветром при посадкеПассажирский Airbus A319 Air France едва не «промахнулся» мимо взлетно-посадочной полосы.

Скорость ветра достигала более 70 км в чач и после неудачной попытки пилотам пришлось уйти на второй круг, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

Во время посадки в аэропорту Бирмингема, Великобритания, пассажирский Airbus A319 авиакомпании Air France едва не «промахнулся» мимо взлетно-посадочной полосы из-за сильного встречного и бокового ветров во время шторма Али.

Видео попытки посадки опубликовал на YouTube пользователь flugsnug.

В итоге пилоты приняли решение уйти на второй круг.

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По словам автора видео, скорость ветра достигала более 70 км в час, и позже ветром ему сдуло камеру и штатив.
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 Теги: Великобритания, самолет, ветер, посадка

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Сегодня, 14:11 » Автор: Алена Шимко
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