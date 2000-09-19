Раздел: Мир
Подросток сам дрейфовал в море полтора месяца и выжил
Парня в хижине унесло в море при грозе.
Житель Индонезии, 19-летний Алди Новел Адилан, 49 дней дрейфовал в море после того, как плавучую хижину с ним унесло штормом. Об этом пишет Telegraph, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
По информации издания, молодой человек работал в плавучей рыбацкой хижине. Она была удалена от берега на 125 километров, и задачей Алди было поддерживать в ней постоянный свет, который привлекает рыб.
Работал на ней юноша с 16 лет. Еженедельно к нему наведывался кто-то из сотрудников для того, чтобы забирать улов и оставить воду, еду и уголь.
После того, как хижину унесло в открытое море, запасы еды Алди истощились за несколько дней и выживал он благодаря рыбалке. А чтобы не умереть от жажды, он процеживал морскую воду через одежду. Это позволяло сделать ее несколько менее соленой.
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Спас молодого человека капитан судна под флагом панамы, подобравшего его в водах Гуамы. Поскольку корабль направлялся в Японию, то было принято решение передать Алди индонезийским властям в местном консульстве.
Житель Индонезии, 19-летний Алди Новел Адилан, 49 дней дрейфовал в море после того, как плавучую хижину с ним унесло штормом. Об этом пишет Telegraph, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
По информации издания, молодой человек работал в плавучей рыбацкой хижине. Она была удалена от берега на 125 километров, и задачей Алди было поддерживать в ней постоянный свет, который привлекает рыб.
Работал на ней юноша с 16 лет. Еженедельно к нему наведывался кто-то из сотрудников для того, чтобы забирать улов и оставить воду, еду и уголь.
После того, как хижину унесло в открытое море, запасы еды Алди истощились за несколько дней и выживал он благодаря рыбалке. А чтобы не умереть от жажды, он процеживал морскую воду через одежду. Это позволяло сделать ее несколько менее соленой.
Читайте также: В Украину вернулись моряки, задержанные в Греции полтора года назад
Спас молодого человека капитан судна под флагом панамы, подобравшего его в водах Гуамы. Поскольку корабль направлялся в Японию, то было принято решение передать Алди индонезийским властям в местном консульстве.
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