» » Подросток сам дрейфовал в море полтора месяца и выжил
Раздел: Мир  
0

Подросток сам дрейфовал в море полтора месяца и выжил

Подросток сам дрейфовал в море полтора месяца и выжилПарня в хижине унесло в море при грозе.

Житель Индонезии, 19-летний Алди Новел Адилан, 49 дней дрейфовал в море после того, как плавучую хижину с ним унесло штормом. Об этом пишет Telegraph, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

По информации издания, молодой человек работал в плавучей рыбацкой хижине. Она была удалена от берега на 125 километров, и задачей Алди было поддерживать в ней постоянный свет, который привлекает рыб.

Работал на ней юноша с 16 лет. Еженедельно к нему наведывался кто-то из сотрудников для того, чтобы забирать улов и оставить воду, еду и уголь.

После того, как хижину унесло в открытое море, запасы еды Алди истощились за несколько дней и выживал он благодаря рыбалке. А чтобы не умереть от жажды, он процеживал морскую воду через одежду. Это позволяло сделать ее несколько менее соленой.

Читайте также: В Украину вернулись моряки, задержанные в Греции полтора года назад

Спас молодого человека капитан судна под флагом панамы, подобравшего его в водах Гуамы. Поскольку корабль направлялся в Японию, то было принято решение передать Алди индонезийским властям в местном консульстве.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Индонезия, подросток, море

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 15:32 » Автор: Алена Шимко
     949
     0

Похожие новости по теме

В Черном море развалилось судно Турции В Черном море развалилось судно Турции

Сухогруз направлялся на Стамбульскую судоходную станцию для ремонта

В Греции за контрабанду задержано украинское судно В Греции за контрабанду задержано украинское судно

Украинских моряков подозревают в контрабанде сигарет.

В Японском море терпит бедствие российский корабль В Японском море терпит бедствие российский корабль

Пострадали 15 российских моряков.

Франция спустила на воду самый большой в мире круизный лайнер Франция спустила на воду самый большой в мире круизный лайнер

Крупнейший в мире круизный корабль "Гармония морей" отправился в открытое море на свои первые ходовые испытания в Сен-Назере на западе Франции.

Смертельное Середиземноморье: кораблекрушение унесло сотни жизней Смертельное Середиземноморье: кораблекрушение унесло сотни жизней

Кораблекрушение в Средиземном море унесло жизни нескольких десятков мигрантов.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх