» » Итальянский священник "обчистил" церковь, чтобы выплатить долги
Раздел: Мир  
0

Итальянский священник "обчистил" церковь, чтобы выплатить долги

Итальянский священник "обчистил" церковь, чтобы выплатить долги Священник должен извиниться перед обществом.

В итальянском провинциальном городке Лаго священник украл и продал золотые изделия из своей церкви, чтобы выплатить долги. Об этом сообщает агентство ANSA, передает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.

«Отец Джанкарло Гатто, приходской священник церкви Мадонна Делле Граце в городе Лаго, близ Козенцы, вероятно, украл золотые изделия стоимостью 30 тысяч евро, которые были частью образа девы Марии, хранившегося в святилище, и продал их без разрешения церковных органов», - говорится в сообщении.

По словам Гатто, что он продал золото, чтобы выплатить долг.

Читайте также: В Италии в церковь завлекали вином и чипсами

Архиепископ Франческо Ноли приказал провести расследование и сказал, что священник должен публично извиниться перед обществом.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Италия, священник, золото, кража, долги

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 17:11 » Автор: Алена Шимко
     70
     0

Похожие новости по теме

В Венеции священник предложил ввести налог за декольте В Венеции священник предложил ввести налог за декольте

Венецианский священник предлагает собирать деньги за откровенные свадебные наряды у женщин.

В Румынии пьяный священник насмерть сбил пешехода и скрылся В Румынии пьяный священник насмерть сбил пешехода и скрылся

Священника уже отстранили от своей должности.

Германия: в церкви прихожан благословляет робот Германия: в церкви прихожан благословляет робот

Робот-священник даже цитирует Библию.

Во Франции священник покончил с собой во время мессы Во Франции священник покончил с собой во время мессы

В полиции не знают, с чем связан поступок мужчины

Священник потратил на себя 100 тысяч евро Священник потратил на себя 100 тысяч евро

Святой отец решил ни в чем себе не отказывать.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх