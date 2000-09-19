Раздел: Мир
США назвали эскалацией планы России в Сирии
Болтон высказал надежду, что РФ пересмотрит свое решение.
Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности США Джон Болтон заявил в понедельник, что поставки Россией ракетной системы С-300 Сирии станут "значительной эскалацией" со стороны Москвы.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
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Сегодня в Минобороны РФ заявили, что в течение двух недель Москва собирается передать сирийской армии ЗРК С-300, чтобы усилить войска диктатора Башара Асада после недавнего инцидента со сбитым российским самолетом Ил-20.
Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности США Джон Болтон заявил в понедельник, что поставки Россией ракетной системы С-300 Сирии станут "значительной эскалацией" со стороны Москвы.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Читайте также: В Британии назвали цели совместного удара союзников по Сирии
Сегодня в Минобороны РФ заявили, что в течение двух недель Москва собирается передать сирийской армии ЗРК С-300, чтобы усилить войска диктатора Башара Асада после недавнего инцидента со сбитым российским самолетом Ил-20.
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