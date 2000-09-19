Раздел: Мир
В штаб-квартире ООН появилась скульптура Нельсона Манделы
73-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась 18 сентября.
За день до начала дебатов Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке презентовали скульптуру бывшего Президента ЮАР, общественного деятеля Нельсона Манделы.
Скульптуру на своей странице в Twitter показал нынешний президент ЮАР Сирил Рамафоса, пишет Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
"С большим удовольствием представляю Организации Объединенных Наций от имени правительства и народа Южной Африки эту скульптуру президента Нельсона Манделы", - написал африканский лидер.
Отметим, 73-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась 18 сентября в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке.
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Первый большой форум в формате Генассамблеи состоится 24 сентября, когда пройдет пленарная встреча высокого уровня, приуроченная к 100-летию со дня рождения выдающегося южноафриканского государственного и общественного деятеля Нельсона Манделы (1918-2013).
На следующий день начнутся ежегодные общие прения (общеполитическая дискуссия) Генассамблеи с участием глав государств, правительств и министров иностранных дел.
За день до начала дебатов Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке презентовали скульптуру бывшего Президента ЮАР, общественного деятеля Нельсона Манделы.
Скульптуру на своей странице в Twitter показал нынешний президент ЮАР Сирил Рамафоса, пишет Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
"С большим удовольствием представляю Организации Объединенных Наций от имени правительства и народа Южной Африки эту скульптуру президента Нельсона Манделы", - написал африканский лидер.
Отметим, 73-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась 18 сентября в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке.
Читайте также: В Киеве появилась еще одна мини-скульптура
Первый большой форум в формате Генассамблеи состоится 24 сентября, когда пройдет пленарная встреча высокого уровня, приуроченная к 100-летию со дня рождения выдающегося южноафриканского государственного и общественного деятеля Нельсона Манделы (1918-2013).
На следующий день начнутся ежегодные общие прения (общеполитическая дискуссия) Генассамблеи с участием глав государств, правительств и министров иностранных дел.
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