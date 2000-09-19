Раздел: Мир
Президенты США и КНДР проведут вторую встречу
Трамп сообщил о намерении встретиться с Ким Чен Ыном.
Президент США Дональд Трамп вскоре проведет вторую встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом глава Белого дома заявил во время выступления в ООН, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
При этом, ни места, ни времени саммита глава Пентагона не назвал. Но уточнил, что отношения между Вашингтоном и Пхеньяном сейчас стали очень хорошими.
В узких кругах США настороженно относятся к предстоящей встрече, называя ее преждевременной. В тоже время, госсекретарь США Майк Помпео уже полностью поддержал новый раут переговоров, даже несмотря на то, что КНДР до сих пор не выполнила обязательств по прекращению ядерной программы.
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"Я уверен, что эти переговоры состоятся. Я ожидаю, что вскоре прибуду в Пхеньян, чтобы подготовить вторую встречу обоих глав государств", - заверил Помпео.
Президент США Дональд Трамп вскоре проведет вторую встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом глава Белого дома заявил во время выступления в ООН, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
При этом, ни места, ни времени саммита глава Пентагона не назвал. Но уточнил, что отношения между Вашингтоном и Пхеньяном сейчас стали очень хорошими.
В узких кругах США настороженно относятся к предстоящей встрече, называя ее преждевременной. В тоже время, госсекретарь США Майк Помпео уже полностью поддержал новый раут переговоров, даже несмотря на то, что КНДР до сих пор не выполнила обязательств по прекращению ядерной программы.
Читайте также: В штаб-квартире ООН появилась скульптура Нельсона Манделы
"Я уверен, что эти переговоры состоятся. Я ожидаю, что вскоре прибуду в Пхеньян, чтобы подготовить вторую встречу обоих глав государств", - заверил Помпео.
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