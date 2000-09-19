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Раздел: Мир  
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Итальянское правительство ужесточило миграционную политику

Итальянское правительство ужесточило миграционную политику Согласно новому указу иностранцев смогут лишать гражданства.

Совет министров Италии в понедельник одобрил предложенный главой МВД Сальвини указ, предусматривающий жесткие законодательные правила в сфере приема мигрантов и беженцев, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на УкрИнформ.

"Я счастлив. Это - шаг вперед, чтобы сделать Италию сильнее", - прокомментировал одобрение указа глава МВД и заместитель премьера Сальвини.

Указ предоставляет больше полномочий правоохранительным органам для обеспечения миграционной безопасности и расширяет перечень причин, по которым можно лишить иностранцев гражданства, а беженцев - политического убежища.

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В частности, рассмотрение запроса на предоставление убежища можно будет отменить, если лицо будет нести социальную опасность, или же против него будет рассматриваться дело в суде. Также указ предусматривает отзыв гражданства у лиц, обвиняемых в терроризме.
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 Теги: Италия, мигранты

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Сегодня, 01:15 » Автор: Евгений Шевченко
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