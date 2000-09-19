Раздел: Мир
Итальянское правительство ужесточило миграционную политику
Согласно новому указу иностранцев смогут лишать гражданства.
Совет министров Италии в понедельник одобрил предложенный главой МВД Сальвини указ, предусматривающий жесткие законодательные правила в сфере приема мигрантов и беженцев, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на УкрИнформ.
"Я счастлив. Это - шаг вперед, чтобы сделать Италию сильнее", - прокомментировал одобрение указа глава МВД и заместитель премьера Сальвини.
Указ предоставляет больше полномочий правоохранительным органам для обеспечения миграционной безопасности и расширяет перечень причин, по которым можно лишить иностранцев гражданства, а беженцев - политического убежища.
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В частности, рассмотрение запроса на предоставление убежища можно будет отменить, если лицо будет нести социальную опасность, или же против него будет рассматриваться дело в суде. Также указ предусматривает отзыв гражданства у лиц, обвиняемых в терроризме.
Совет министров Италии в понедельник одобрил предложенный главой МВД Сальвини указ, предусматривающий жесткие законодательные правила в сфере приема мигрантов и беженцев, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на УкрИнформ.
"Я счастлив. Это - шаг вперед, чтобы сделать Италию сильнее", - прокомментировал одобрение указа глава МВД и заместитель премьера Сальвини.
Указ предоставляет больше полномочий правоохранительным органам для обеспечения миграционной безопасности и расширяет перечень причин, по которым можно лишить иностранцев гражданства, а беженцев - политического убежища.
Читайте также: Президенты США и КНДР проведут вторую встречу
В частности, рассмотрение запроса на предоставление убежища можно будет отменить, если лицо будет нести социальную опасность, или же против него будет рассматриваться дело в суде. Также указ предусматривает отзыв гражданства у лиц, обвиняемых в терроризме.
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