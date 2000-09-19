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Раздел: Мир  
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В Индии произошла перестрелка военных с повстанцами, есть погибшие

В Индии произошла перестрелка военных с повстанцами, есть погибшие Результатом столкновения стала гибель шестерых человек.

В результате вооруженных столкновений между индийской армией и повстанцами в подконтрольной Индии части региона Джамму и Кашмир погибли пять повстанцев и один индийский военный, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Столкновения между индийскими военными и повстанцами вспыхнули в районе Тангдхар.

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На данный момент, военная операция в указанном регионе продолжается.
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 Теги: индия, конфликт

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Сегодня, 02:27 » Автор: Евгений Шевченко
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