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В Индии произошла перестрелка военных с повстанцами, есть погибшие

В Индии произошла перестрелка военных с повстанцами, есть погибшие

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