Раздел: Мир
В норвежском парламенте искали прослушивающие устройства
Прослушку могли установить российские шпионы.
Сотрудники органов безопасности Норвегии обыскали здание парламента страны на предмет наличия прослушивающих устройств после того, как в аэропорту Осло по подозрению в шпионаже был задержан сотрудник аппарата российского Совета Федерации Михаил Бочкарев, участвовавший в парламентском международном семинаре 20 и 21 сентября, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на DW.
По ее данным, спецслужбы также должны проверить, не пытался ли россиянин взломать мобильные телефоны депутатов или других участников семинара.
Как передало агентство РБК со ссылкой на собственные источники, Бочкарев - советник в области инфотехнологий, он отвечал за работу сайта верхней палаты парламента РФ.
Конференция в стортинге (парламенте Норвегии) была посвящена, в частности, проблемам цифровых технологий.
Решительный протест Москвы
В связи с задержанием и помещением россиянина под арест в МИД РФ вызвали посла Норвегии в Москве Руне Ресаланда, ему был заявлен "решительный протест", сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. Там назвали обвинение в разведдеятельности "фальшивым".
В российском министерстве потребовали разъяснений, снятия обвинений и освобождения Бочкарева. "Складывается впечатление, что волна кампании "шпиономании" в отношении России, в том числе навязываемая извне, приобретает в Норвегии одиозные формы", - сочли в МИД РФ, пообещав не оставить такие шаги "без последствий".
Консульский отдел посольства РФ в Норвегии оказывает россиянину всю необходимую помощь.
Михаила Бочкарева подозревают в незаконной разведывательной деятельности, задержание связано с тем, что он посещал семинар по цифровым технологиям, который проходил в здании парламента Норвегии 20-21 сентября с участием чиновников законодательных собраний 34 стран.
Подозрительное поведение в парламенте
Информационный портал VG уточняет, что в мероприятии принимали участие 79 человек, его проводил Европейский центр парламентских исследований и документации. На сайте центра есть информация о "Семинаре по дигитализации общества" в эти же даты, она доступна только для зарегистрированных пользователей.
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В полиции сообщили, что 51-летнего россиянина задержали из-за подозрительного поведения на семинаре. У него изъяли цифровое оборудование, сообщил адвокат задержанного, отметив, что тот считает произошедшее недоразумением.
Сотрудники органов безопасности Норвегии обыскали здание парламента страны на предмет наличия прослушивающих устройств после того, как в аэропорту Осло по подозрению в шпионаже был задержан сотрудник аппарата российского Совета Федерации Михаил Бочкарев, участвовавший в парламентском международном семинаре 20 и 21 сентября, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на DW.
По ее данным, спецслужбы также должны проверить, не пытался ли россиянин взломать мобильные телефоны депутатов или других участников семинара.
Как передало агентство РБК со ссылкой на собственные источники, Бочкарев - советник в области инфотехнологий, он отвечал за работу сайта верхней палаты парламента РФ.
Конференция в стортинге (парламенте Норвегии) была посвящена, в частности, проблемам цифровых технологий.
Решительный протест Москвы
В связи с задержанием и помещением россиянина под арест в МИД РФ вызвали посла Норвегии в Москве Руне Ресаланда, ему был заявлен "решительный протест", сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. Там назвали обвинение в разведдеятельности "фальшивым".
В российском министерстве потребовали разъяснений, снятия обвинений и освобождения Бочкарева. "Складывается впечатление, что волна кампании "шпиономании" в отношении России, в том числе навязываемая извне, приобретает в Норвегии одиозные формы", - сочли в МИД РФ, пообещав не оставить такие шаги "без последствий".
Консульский отдел посольства РФ в Норвегии оказывает россиянину всю необходимую помощь.
Михаила Бочкарева подозревают в незаконной разведывательной деятельности, задержание связано с тем, что он посещал семинар по цифровым технологиям, который проходил в здании парламента Норвегии 20-21 сентября с участием чиновников законодательных собраний 34 стран.
Подозрительное поведение в парламенте
Информационный портал VG уточняет, что в мероприятии принимали участие 79 человек, его проводил Европейский центр парламентских исследований и документации. На сайте центра есть информация о "Семинаре по дигитализации общества" в эти же даты, она доступна только для зарегистрированных пользователей.
Читайте также: В Индии произошла перестрелка военных с повстанцами, есть погибшие
В полиции сообщили, что 51-летнего россиянина задержали из-за подозрительного поведения на семинаре. У него изъяли цифровое оборудование, сообщил адвокат задержанного, отметив, что тот считает произошедшее недоразумением.
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