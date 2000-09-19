Американская разведка усилит присутствие в РФ

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США и Китай начали переговоры по Северной Корее В Вашингтоне начались переговоры по КНДР, в них принимают участие топ-дипломаты и начальники оборонных ведомств США и Китая.