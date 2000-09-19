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Раздел: Мир  
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Американская разведка усилит присутствие в РФ

Американская разведка усилит присутствие в РФ К "сложным странам" также отнесли Китай, Иран и КНДР.

Центральное разведывательное управление США намерено расширить масштабы сбора информации о "сложных странах", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на NewsOne.

Об этом заявила директор ЦРУ Джина Хаспел в ходе первого публичного выступления.

Телеканал уточнил, что подобная формулировка используется, когда речь идет о разведке в отношении России, Китая, Ирана и Северной Кореи.

Хаспел заявила, что в последние годы усилия США по борьбе с "трудными проблемами" в разведке затмевались борьбой с терроризмом.

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Она также рассказала о планах увеличить число американских разведчиков за границей и указала на необходимость обучения агентов иностранным языкам.
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 Теги: ЦРУ, Россия

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Сегодня, 08:37 » Автор: Евгений Шевченко
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