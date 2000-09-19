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Евросоюз задумался над созданием механизма для обхода американских санкций

Евросоюз задумался над созданием механизма для обхода американских санкций

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Европа заблокировала санкции США против Ирана В заявлении говорится, что ЕС с 7 августа блокирует действие санкций США против Ирана на своей территории, чтобы защитить европейские компании.