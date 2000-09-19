Раздел: Мир
Евросоюз задумался над созданием механизма для обхода американских санкций
Речь идет о санкциях против Ирана.
Иран выполняет условия "ядерной сделки", а значит европейские компании могут торговать с ним без риска со стороны американских санкций. Так считает верховный дипломат ЕС Федерика Могерини, передает Хроника.инфо со ссылкой на Deutche Welle.
Европейский Союз собирается создать специальный финансовый институт, задачей которого будет являться обеспечение финансовых операций с Ираном в обход американских санкций. Об этом в ночь на вторник, 25 сентября, заявила верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини.
Это заявление прозвучало в Нью-Йорке после встречи Могерини с представителями Великобритании, Франции, Германии, России, Китая и Ирана. Эти страны придерживаются мнения, что Тегеран выполняет условия "ядерной сделки", о выходе из которой в одностороннем порядке заявили США. Новый институт позволит европейским компаниям вступать в экономические отношения с Ираном без риска навлечь на себя санкции Вашингтона.
В начале мая глава Белого дома Дональд Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП), заключенного между Ираном, Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году и предусматривающего выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций. Затем Вашингтон расширил санкции против Ирана и потребовал от государств-союзников прекратить покупать у него нефть под угрозой санкций в отношении компаний-закупщиков.
Читайте также: Евросоюз не готовит новые санкций против России из-за Сирии
Иран в ответ пожаловался в Международный суд ООН, а также объявил, что если экспорт иранской нефти будет блокирован, то он перекроет поставки нефти на международный рынок через Ормузский пролив. Через этот пролив идет около 20 процентов всего мирового экспорта нефти.
Иран выполняет условия "ядерной сделки", а значит европейские компании могут торговать с ним без риска со стороны американских санкций. Так считает верховный дипломат ЕС Федерика Могерини, передает Хроника.инфо со ссылкой на Deutche Welle.
Европейский Союз собирается создать специальный финансовый институт, задачей которого будет являться обеспечение финансовых операций с Ираном в обход американских санкций. Об этом в ночь на вторник, 25 сентября, заявила верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини.
Это заявление прозвучало в Нью-Йорке после встречи Могерини с представителями Великобритании, Франции, Германии, России, Китая и Ирана. Эти страны придерживаются мнения, что Тегеран выполняет условия "ядерной сделки", о выходе из которой в одностороннем порядке заявили США. Новый институт позволит европейским компаниям вступать в экономические отношения с Ираном без риска навлечь на себя санкции Вашингтона.
В начале мая глава Белого дома Дональд Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП), заключенного между Ираном, Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году и предусматривающего выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций. Затем Вашингтон расширил санкции против Ирана и потребовал от государств-союзников прекратить покупать у него нефть под угрозой санкций в отношении компаний-закупщиков.
Читайте также: Евросоюз не готовит новые санкций против России из-за Сирии
Иран в ответ пожаловался в Международный суд ООН, а также объявил, что если экспорт иранской нефти будет блокирован, то он перекроет поставки нефти на международный рынок через Ормузский пролив. Через этот пролив идет около 20 процентов всего мирового экспорта нефти.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
69
0
Также советуем посмотреть
- МВФ уехал, паники не случилось
- В ОБСЕ рассказали о новых запретах боевиков на Донбассе
- Свинья на скейте похвалилась спортивными достижениями
- Що чекатиме Україну в майбутньому
- На Донбассе за сутки потерь нет
- Умом не понять: смешные фотки, которые могли сделать лишь в России
- Забавные фотки людей, точно знающих, что такое «плохой день»
- Провал Поветкина на ринге высмеяли фотожабами
- На такие прикольные поступки способны только отчаявшиеся родители
- Сотрудники похвастались веселыми оправданиями опозданий
- Потешные животные, тоже умеющие обижаться
- Американский рыбак умудрился заснять «снежного человека»
- Договор о «дружбе» – это бомба замедленного действия
- В Одессу направят усиленную группу правоохранителей
- Карикатура израильского художника на российское оружие в Сирии набирает
- «МММщик открывает банк»: соцсети высмеяли обещания нового главаря «ДНР»
- Президент получил ручной ЦИК
- ВВС будет вынуждена опровергнуть свой фейк
- Кошачий дедушка: пенсионер, помогающий животным, прославился на весь мир
- Выборы в России: хочу жить при втором туре
- На Луганщине около 2 тысячи домов остались без света
- Последние конфузы Путина высмеяли свежими фотожабами
- Україна впевнено входить у Європейський дім
- Даже тень двоится: Сеть развеселила странная фотка Захаровой
- Про гроші з Кіотського протоколу
- ВМС рассказали об опасных инцидентах во время прохождения Керченского пролива
- Человек-паук отдыхает: отчаянный прыжок енота рассмешил Сеть
- Кто в ООН против рассмотрения «украинского вопроса»
- На Донбассе без водоснабжения остаются семь населенных пунктов
- Покушение на активиста в Одессе: полиция ответила на упреки активистов
Оставьте свой комментарий