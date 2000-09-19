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Раздел: Мир  
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Реструктуризация и сокращения: Starbucks анонсировала "значимые изменения"

Реструктуризация и сокращения: Starbucks анонсировала "значимые изменения"Гендиректор Starbucks объявил о крупных изменениях.

Американская сеть кофеен Starbucks готовит реструктуризацию и сокращения, сообщает Reuters, ссылаясь на текст заявления гендиректора компании Кевина Джонсона, разосланного сотрудникам Starbucks, передает Хроника.инфо со ссылкой на Лига.Новости.

"Будут некоторые потери рабочих мест, расширение функций и перераспределение обязанностей", - прокомментировал письмо представитель компании.

Как следует из письма, перемены начнутся уже со следующей недели и продолжатся до середины ноября.

"Мы должны увеличить скорость распространения инноваций, которые важны для наших потребителей, вдохновляют наших партнеров и значимы для нашего бизнеса", - цитирует письмо Bloomberg сказано в письме.

Напомним, этим летом об уходе из Starbucks объявил один из ее основателей - председатель совета директоров Говард Шульц. Также уходит из компании финансовый директор Скотт Моу.

Starbucks – крупнейшая международная сеть кафе быстрого обслуживания американской фирмы Starbucks Corporation. Кафе расположены в 55 странах мира.

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Чистая прибыль Starbucks по итогам 9 месяцев 2017-2018 финансового года (завершились 1 июля) составила $3,763 млрд, что в 1,8 раза выше аналогичного показателя за 2016-2017 фингод.
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 Теги: Starbucks, сокращения, реструктуризация

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Сегодня, 11:40 » Автор: Алена Шимко
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