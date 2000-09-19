Реструктуризация и сокращения: Starbucks анонсировала "значимые изменения"

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Адвокат женщины утверждает, что Starbucks должен предупреждать своих клиентов о том, что крышка может соскочить с чашки.

Starbucks собирается в течение пяти лет нанять 10 тысяч беженцев в 75 странах по всему миру, где ведет бизнес компания, заявил ее глава Говард Шульц, отреагировав на решение президента США Дональда Трампа об ужесточении миграционной политики.