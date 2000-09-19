Раздел: Мир
Реструктуризация и сокращения: Starbucks анонсировала "значимые изменения"
Гендиректор Starbucks объявил о крупных изменениях.
Американская сеть кофеен Starbucks готовит реструктуризацию и сокращения, сообщает Reuters, ссылаясь на текст заявления гендиректора компании Кевина Джонсона, разосланного сотрудникам Starbucks, передает Хроника.инфо со ссылкой на Лига.Новости.
"Будут некоторые потери рабочих мест, расширение функций и перераспределение обязанностей", - прокомментировал письмо представитель компании.
Как следует из письма, перемены начнутся уже со следующей недели и продолжатся до середины ноября.
"Мы должны увеличить скорость распространения инноваций, которые важны для наших потребителей, вдохновляют наших партнеров и значимы для нашего бизнеса", - цитирует письмо Bloomberg сказано в письме.
Напомним, этим летом об уходе из Starbucks объявил один из ее основателей - председатель совета директоров Говард Шульц. Также уходит из компании финансовый директор Скотт Моу.
Starbucks – крупнейшая международная сеть кафе быстрого обслуживания американской фирмы Starbucks Corporation. Кафе расположены в 55 странах мира.
Читайте также: Стало известно, почему Starbucks отказался заходить в Украину
Чистая прибыль Starbucks по итогам 9 месяцев 2017-2018 финансового года (завершились 1 июля) составила $3,763 млрд, что в 1,8 раза выше аналогичного показателя за 2016-2017 фингод.
Американская сеть кофеен Starbucks готовит реструктуризацию и сокращения, сообщает Reuters, ссылаясь на текст заявления гендиректора компании Кевина Джонсона, разосланного сотрудникам Starbucks, передает Хроника.инфо со ссылкой на Лига.Новости.
"Будут некоторые потери рабочих мест, расширение функций и перераспределение обязанностей", - прокомментировал письмо представитель компании.
Как следует из письма, перемены начнутся уже со следующей недели и продолжатся до середины ноября.
"Мы должны увеличить скорость распространения инноваций, которые важны для наших потребителей, вдохновляют наших партнеров и значимы для нашего бизнеса", - цитирует письмо Bloomberg сказано в письме.
Напомним, этим летом об уходе из Starbucks объявил один из ее основателей - председатель совета директоров Говард Шульц. Также уходит из компании финансовый директор Скотт Моу.
Starbucks – крупнейшая международная сеть кафе быстрого обслуживания американской фирмы Starbucks Corporation. Кафе расположены в 55 странах мира.
Читайте также: Стало известно, почему Starbucks отказался заходить в Украину
Чистая прибыль Starbucks по итогам 9 месяцев 2017-2018 финансового года (завершились 1 июля) составила $3,763 млрд, что в 1,8 раза выше аналогичного показателя за 2016-2017 фингод.
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