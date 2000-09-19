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Раздел: Мир  
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В Китае поздравили с Днем рождения старейшую панду в мире

В Китае поздравили с Днем рождения старейшую панду в миреПо человеческим меркам ей 108 лет.

В Китае старейшую панду в мире поздравляли с Днем рождения, передает Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.

Синь-Син исполнилось 36 лет. По человеческим меркам - это 108 лет.

В зоопарке Чунцин по такому случаю приготовили специальный торт из риса, бобов, фруктов и овощей. Долгожительница имеет - 114 потомков, которые сейчас живут в 20 странах мира.

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На свой возраст панда хорошо питается, но медленно движется. Имеет высокое кровяное давление. Обычно эти медведи живут до 20 лет.
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 Теги: Китай, панда, День рождения, самая старая

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Сегодня, 13:19 » Автор: Алена Шимко
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