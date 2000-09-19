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Раздел: Мир  
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В Британии с молотка уйдет розовый бриллиант

В Британии с молотка уйдет розовый бриллиантБриллиант имеет необычно яркий цвет.

На торгах аукционного дома Sotheby's выставят уникальный розовый бриллиант. Об этом сообщается в сюжете ТСН во вторник, 25 сентября, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"Бриллиант имеет необычно яркий цвет и большой размер – вес драгоценного камушка достигает 19 карат. Это один из крупнейших розовых бриллиантов, который когда-нибудь продавали на аукционах. Выручить за него организаторы торгов хотят от 30 до 50 миллионов долларов", – говорится в сообщении.

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Ранее пятый по величине алмаз в мире, «Легенда Лесото», был продан на аукционе в Антверпене за $40 млн.

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 Теги: Великобритания, розовый бриллиант, аукцион

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Сегодня, 14:58 » Автор: Алена Шимко
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