В Британии с молотка уйдет розовый бриллиант

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Редкий розовый алмаз когда-то принадлежавший индийским членам королевской семьи был продан за 39,3 миллионов долларов США на аукционе в Нью-Йорке. Цена за 34,65-каратный бриллиант, который был продан на аукционе Christie во вторник была второй по величине из когда-либо проданных на аукционе драгоценностей. Продавец и