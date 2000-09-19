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Раздел: Мир  
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Франция отказалась принять судно с мигрантами

Франция отказалась принять судно с мигрантамиНа борту корабля находятся 58 мигрантов.

Французские власти отказали судну Aquarius 2 с мигрантами на борту пришвартоваться в порту Марселя.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

Правительство Франции выразило желание, чтобы судно с ливийскими беженцами нашло себе "ближайший безопасный порт", а не продолжало движение в сторону Марселя.

Сейчас на борту корабля находятся 58 мигрантов. Судно находится в ливийской прибрежной зоне.

Aquarius 2 неоднократно получал отказ в доступе к европейским портам. Так, в июне судно было вынуждено дополнительно пройти 1,296 км по Средиземному морю в сторону испанской Валенсии с более чем 600 мигрантами на борту из-за проблем с регистрацией в Италии и на Мальте.

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В начале сентября также сообщалось, у берегов Ливии затонула надувная лодка с мигрантами. Тогда погибли более ста человек.
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 Теги: Франция, мигранты

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Сегодня, 19:18 » Автор: Едгар Букмирза
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