Раздел: Мир
Франция отказалась принять судно с мигрантами
На борту корабля находятся 58 мигрантов.
Французские власти отказали судну Aquarius 2 с мигрантами на борту пришвартоваться в порту Марселя.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Правительство Франции выразило желание, чтобы судно с ливийскими беженцами нашло себе "ближайший безопасный порт", а не продолжало движение в сторону Марселя.
Сейчас на борту корабля находятся 58 мигрантов. Судно находится в ливийской прибрежной зоне.
Aquarius 2 неоднократно получал отказ в доступе к европейским портам. Так, в июне судно было вынуждено дополнительно пройти 1,296 км по Средиземному морю в сторону испанской Валенсии с более чем 600 мигрантами на борту из-за проблем с регистрацией в Италии и на Мальте.
Читайте также: Италия оставила дрейфовать в море судно с 450 мигрантами
В начале сентября также сообщалось, у берегов Ливии затонула надувная лодка с мигрантами. Тогда погибли более ста человек.
Французские власти отказали судну Aquarius 2 с мигрантами на борту пришвартоваться в порту Марселя.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Правительство Франции выразило желание, чтобы судно с ливийскими беженцами нашло себе "ближайший безопасный порт", а не продолжало движение в сторону Марселя.
Сейчас на борту корабля находятся 58 мигрантов. Судно находится в ливийской прибрежной зоне.
Aquarius 2 неоднократно получал отказ в доступе к европейским портам. Так, в июне судно было вынуждено дополнительно пройти 1,296 км по Средиземному морю в сторону испанской Валенсии с более чем 600 мигрантами на борту из-за проблем с регистрацией в Италии и на Мальте.
Читайте также: Италия оставила дрейфовать в море судно с 450 мигрантами
В начале сентября также сообщалось, у берегов Ливии затонула надувная лодка с мигрантами. Тогда погибли более ста человек.
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