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Раздел: Мир  
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Трамп усомнился в законности Гаагского суда

Трамп усомнился в законности Гаагского судаТрамп напомнил, что в США не поддерживают глобализм.

США не будут оказывать никакой поддержки Международному уголовному суду, который "не имеет юрисдикции, легитимности и власти". Об этом 25 сентября во время выступления в рамках 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил президент США Дональд Трамп.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsone.

Он заявил, что США отказываются признавать идеологию глобализма.

"Америкой управляют американцы. Мы отвергаем идеологию глобализма, применяя доктрину патриотизма. По всему миру ответственные народы должны защищаться против угроз суверенитету, причем не только со стороны мировых правительств, но и от других форм принуждения и доминирования", - сказал Трамп.

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Учитывая это, он заявил, что США не будут оказывать никакой поддержки Международному уголовному суду.

"По мнению Америки, Международный уголовный суд не имеет юрисдикции, легитимности и власти. Он хочет получить почти полную юрисдикцию над гражданами всех государств, нарушая принципы правосудия, справедливости и надлежащего процесса", - отметил Трамп.
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 Теги: Гаагский суд, Трамп, США

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Сегодня, 20:47 » Автор: Едгар Букмирза
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