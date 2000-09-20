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Раздел: Мир  
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Макрон призвал к расширению "Большой семерки"

Макрон призвал к расширению "Большой семерки" Президент Франции хочет видеть новых членов в организации G7.

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет привлечь к международному формату "Большой семерки" другие государства. Об этом он заявил, выступая на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.

Французский лидер напомнил, что в 2019 году Франция станет председателем в G7. По его словам, приоритетом "Большой семерки" в этот период станет "борьба с неравенством между богатыми и бедными".

В G7 входят семь стран: США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония. Россия участвовала в саммитах неофициального клуба наиболее развитых стран мира с 1997 года.

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Страны G7 отказались от формата "Большой восьмерки" в марте 2014 года из-за российской аннексии Крыма.
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 Теги: Макрон, G7

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Сегодня, 00:09 » Автор: Евгений Шевченко
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