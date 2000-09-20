Раздел: Мир
Назван финансовый ущерб от урагана в США
Исследовательская компания подсчитала убытки.
Ущерб, нанесенный экономике США ураганом Флоренс, предположительно составил от 19 млрд до 28,5 млрд долларов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Компания учла последствия штормового нагона волны и наводнения во внутренних регионах пострадавших штатов. В то же время основной объем ущерба не был застрахован - от 13 млрд до 18,5 млрд долларов.
Ущерб, застрахованный по Национальной программе страхования от наводнений, составил от 2 млрд до 5 млрд долларов.
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Ранее аналитическое агентство Moody's оценило ущерб от урагана Флоренс в США в 38-50 млрд долларов.
Ущерб, нанесенный экономике США ураганом Флоренс, предположительно составил от 19 млрд до 28,5 млрд долларов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Компания учла последствия штормового нагона волны и наводнения во внутренних регионах пострадавших штатов. В то же время основной объем ущерба не был застрахован - от 13 млрд до 18,5 млрд долларов.
Ущерб, застрахованный по Национальной программе страхования от наводнений, составил от 2 млрд до 5 млрд долларов.
Читайте также: Макрон призвал к расширению "Большой семерки"
Ранее аналитическое агентство Moody's оценило ущерб от урагана Флоренс в США в 38-50 млрд долларов.
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