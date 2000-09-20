Датские автомобилисты получат цифровые водительские удостоверения

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Жительнице США, из штата Джорджия, 37-летней Накиа Граймс сообщили во время получения водительских прав: она должна подтвердить, что она – женщина (!). Потребовали у американки справку соответствующую из медучреждения. После выяснилось, что женщина всю жизнь прожила с пометкой в свидетельстве о рождении - «мужчина». Интересно