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Раздел: Мир  
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Датские автомобилисты получат цифровые водительские удостоверения

Датские автомобилисты получат цифровые водительские удостоверения Права можно будет продемонстрировать на смартфоне.

В Дании введут цифровую версию водительских удостоверений, которые можно будет использовать наравне с пластиковыми водительскими удостоверениями, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

В Министерстве финансов Дании отметили, что водительские права станут первым официальным документом, который переведут в цифровую версию.

Цифровое удостоверение водителя будет дополнять физическое удостоверение, и будет доступно через приложение смартфона.

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Водителю понадобится только смартфон, чтобы доказать наличие действительных водительских прав. Ожидается, что приложение заработает к концу 2020 года.
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 Теги: Дания, водители

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Сегодня, 02:27 » Автор: Евгений Шевченко
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