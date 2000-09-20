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Раздел: Мир  
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ЕС отменил программу помощи Турции

ЕС отменил программу помощи Турции Страна не получит десятки миллионов евро.

Европарламентарии заявили, что отменяют финансирование в 70 миллионов евро, предназначенное для помощи Турции для вступления в ЕС в связи с тем, что Анкара не способна правопорядок и ситуацию с правами человека, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.

Бюджетный комитет Европейского парламента заявил, что деньги теперь будут направлены на программы миграции.

В прошлом году эти средства были переданы в резерв, их планировалось перечислить, если «Турция сделает достаточные улучшения в области верховенства закона, демократии, прав человека и свободы прессы».

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Однако комитет решил не делать этого, после того, как последний ежегодный доклад ЕС по Турции пришел к выводу, что Анкара дистанцируется от ЕС.
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 Теги: Турция, помощь

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Сегодня, 05:26 » Автор: Евгений Шевченко
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