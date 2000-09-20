Раздел: Мир
ЕС отменил программу помощи Турции
Страна не получит десятки миллионов евро.
Европарламентарии заявили, что отменяют финансирование в 70 миллионов евро, предназначенное для помощи Турции для вступления в ЕС в связи с тем, что Анкара не способна правопорядок и ситуацию с правами человека, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.
Бюджетный комитет Европейского парламента заявил, что деньги теперь будут направлены на программы миграции.
В прошлом году эти средства были переданы в резерв, их планировалось перечислить, если «Турция сделает достаточные улучшения в области верховенства закона, демократии, прав человека и свободы прессы».
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Однако комитет решил не делать этого, после того, как последний ежегодный доклад ЕС по Турции пришел к выводу, что Анкара дистанцируется от ЕС.
Европарламентарии заявили, что отменяют финансирование в 70 миллионов евро, предназначенное для помощи Турции для вступления в ЕС в связи с тем, что Анкара не способна правопорядок и ситуацию с правами человека, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.
Бюджетный комитет Европейского парламента заявил, что деньги теперь будут направлены на программы миграции.
В прошлом году эти средства были переданы в резерв, их планировалось перечислить, если «Турция сделает достаточные улучшения в области верховенства закона, демократии, прав человека и свободы прессы».
Читайте также: Датские автомобилисты получат цифровые водительские удостоверения
Однако комитет решил не делать этого, после того, как последний ежегодный доклад ЕС по Турции пришел к выводу, что Анкара дистанцируется от ЕС.
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